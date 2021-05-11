В Україні ще один документ зроблять електронним: що відомо про е-лікарняний

З 1 червня у 200 лікарнях стартує пілотний проєкт, а з осені він охопить всі медзаклади

/ Фото: Григорій Салай, Сьогодні

В Україні триває переведення документів в електронний формат. От і на селекторній нараді щодо захворюваності на COVID-19, проведеній під головуванням президента Володимира Зеленського, розглядали питання впровадження електронних лікарняних.

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Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

Впровадження розпочнеться 1 червня в пілотному форматі у 200 лікарнях, а в повному обсязі працюватиме з 1 вересня поточного року, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 квітня Зеленський підписав закон про внесення змін до законодавства про соціальне страхування. Українцям знову почнуть оплачувати лікарняні, що тимчасово було зупинено.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні різко зросли виплати лікарняних і в Фонду соцстраху виникла "дірка" в 1,4 млрд.

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Також раніше ми розповідали про колапс з лікарняними, через що сотні тисяч українців не отримали виплати.

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