В Україні різко зросли виплати лікарняних: Фонд соцстраху має "дірку" у 1,4 млрд

Середня сума лікарняних становить 365 грн за день, але виплачують не всім, і борг зростає

У І кварталі 2021 року в Україні серйозно зросли виплати допомоги по тимчасовій втраті працездатності від Фонду соціального страхування, якому бракує коштів на покриття витрат.

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Про це повідомляє пресслужба Фонду соцстраху.

За перші три місяці року Фонд прийняв на фінансування лікарняні на суму понад 4 млрд гривень, що на 1,4 млрд гривень (або 51,8%) більше, аніж у січні–березні 2020 року. За цей час лікарняні зросли на 15,9% і склали 365,26 грн на день.

Фонд попереджає, що обсяг надходжень частки від ЄСВ на рахунок ФССУ не покриває потребу у видатках. Так, у І кварталі на рахунок Фонду надійшло 6,85 млрд грн частки від ЄСВ, потреба у видатках за той же період без врахування заборгованості на початок року склала 8,27 млрд грн, з яких 7,78 млрд грн – видатки на лікарняні, декретні та страхові виплати потерпілим на виробництві.

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Суттєве зростання потреби у видатках за лікарняними листками спостерігається з осені-2020 і пов’язане із захворюванням на COVID-19, збільшенням потреби у догляді за хворими дітьми, ізоляцією від ковіду контактних осіб, сезонним підвищенням захворюваності, а також випадками загострення хвороб через скасування планових госпіталізацій, відсутність або менші обсяги реабілітаційного лікування на базі санаторіїв і курортів.

У Фонді нагадали, що нарахування суми лікарняних залежить від страхового стажу та середньоденної зарплати працівника. Вона обчислюється шляхом ділення нарахованої за 12 місяців зарплати, на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, невідпрацьованих з поважних причин.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" розповідав про колапс із лікарняними і пояснював, чому сотні тисяч українців не отримали виплат.

Відео: Сьогодні

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