Лікарняний за свій кошт: чому сотні тисяч українців не отримали виплат (відео)

В Україні відбувається колапс із виплатами лікарняних. Сотні тисяч людей не можуть отримати грошей. Борг вже майже 2 млрд гривень! А влітку оплату лікарняних можуть взагалі припинити. То чи дійсно тепер доведеться хворіти лише за власний рахунок?

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Про це у новинах "Сьогодні" розповідає Віра Качмар.

Киянці Поліні Леоновій от-от народжувати. Вийшла у декрет у січні. Тоді ж і сподівалася отримати декретні виплати. Усі документи жінка подала вчасно. Проте грошей не отримала й досі – хоча минуло вже більше двох місяців. Навіть про приблизні строки вже ніхто не каже.

"Розраховуєш на ці гроші також. Не знаю, у скільки пологи обійдуться у принципі. Тому половину я хотіла залишити на пологи, і половину – на перші потреби для себе, для дитини. І бухгалтерка наша телефонує. Їй кажуть, що нема грошей. Чекайте. От ми й чекаємо".

Відео: Сьогодні

Разом із Поліною виплат очікують ще близько 300 тисяч українців. Борг за лікарняними нині – майже 2 млрд гривень. Виплачувати має Фонд соціального страхування. Там виправдовуються: затримка сталася через пандемію.

Заступниця начальника управління Фонду соціального страхування Анна Харченко пояснює:

"Вже в грудні навантаження зросло в два з половиною рази. Наприклад, якщо в грудні 2019 року потреб в лікарняних сягала 900 млн гривень, то в грудні-2020 – вже 2,4 млрд".

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Виплати затримують на 21 робочий день. Але ситуація із Поліною Леоновою свідчить: багатьом доводиться чекати і набагато довше. Своїх лікарняних так само ще не отримала Галина Третьякова – голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики. Саме до цього органу звернувся Фонд соцстрахування з проханням, аби Кабінет міністрів виділив додаткові кошти.

Голова комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова переконує:

"Ці виплати прийдуть трішечки пізніше. Вручну Кабінет міністрів має, як виконавча влада, цю ситуацію врегулювати. Але для цього Кабінет міністрів має знайти ці 2,5 мільярди. Тобто від когось треба забрати".

Затримка виплат – не єдина проблема, з якою можуть зіштовхнутися українці. Адже через помилку в законі – листки непрацездатності з 1 липня можуть узагалі припинити відкривати.

Голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе каже:

"Коли люди хворіють понад п’ять днів, ці виплати просто не зможе робити Фонд соціального страхування. За травму чи хворобу, яку отримали на роботі, ми не будемо отримувати ніяких взагалі компенсацій"

Теперішній закон зберігає виплати у тому разі, коли людина вирушає на реабілітацію. Однак народні депутати все ж таки обіцяють, що такого не станеться, бо планують невдовзі внести правки та повернути лікарняні.

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Раніше повідомлялося, що українців попередили про затримки з виплатою лікарняних та декретних.

А от міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що в Україні не буде затримок з соцвиплатами, попри зволікання в переговорах з МВФ.

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