Больничный за свой счет: почему сотни тысяч украинцев не получили выплаты (видео)

В Украине возник коллапс с выплатами больничных. Сотни тысяч людей не могут получить денег. Долг уже почти 2 млрд гривен! А летом оплату больничных могут вообще прекратить. Так действительно ли теперь придется болеть только за свой счет?

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Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Вера Качмар.

Киевлянке Полине Леоновой вот-вот рожать. Вышла в декрет в январе. Тогда же и надеялась получить декретные выплаты. Все документы женщина подала вовремя. Однако денег не получила до сих пор, хотя прошло уже более двух месяцев. Даже о приблизительных сроках уже никто не говорит.

"Рассчитываешь на эти деньги тоже. Не знаю, во сколько роды обойдутся в принципе. Поэтому половину я хотела оставить на роды, и половину – на первые нужды для себя, для ребенка. И бухгалтер наша звонит. Ей говорят, что нет денег. Ждите. Вот мы и ждем".

Видео: Сегодня

Вместе с Полиной выплат ожидают еще около 300 тысяч украинцев. Долг по больничным сейчас – почти 2 млрд гривен. Выплачивать должен Фонд социального страхования. Там оправдываются: задержка произошла из-за пандемии.

Заместитель начальника управления Фонда социального страхования Анна Харченко объясняет:

"Уже в декабре нагрузка возросла в два с половиной раза. Например, если в декабря 2019 года потребность в больничных достигала 900 млн гривен, то в декабре-2020 – уже 2,4 млрд гривен".

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Выплаты задерживают на 21 рабочий день. Но ситуация с Полиной Леоновой свидетельствует: многим приходится ждать и гораздо дольше. Своих больничных тоже еще не получила Галина Третьякова – председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики. Именно в этот орган обратился Фонд соцстрахования с просьбой, чтобы Кабинет министров выделил дополнительные средства.

Председатель комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова убеждает:

"Эти выплаты придут немногим позже. Вручную Кабинет министров должен, как исполнительная власть, эту ситуацию урегулировать. Но для этого Кабинет министров должен найти эти 2,5 миллиарда. То есть, у кого-то необходимо забрать".

Задержка выплат – не единственная проблема, с которой могут столкнуться украинцы. Ведь из-за ошибки в законе – листы нетрудоспособности с 1 июля могут вообще прекратить открывать.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе говорит:

"Когда люди болеют более пяти дней, эти выплаты просто не сможет делать Фонд социального страхования. За травму или болезнь, которую получили на работе, мы не будем получать никаких вообще компенсаций "

Нынешний закон сохраняет выплаты в том случае, когда человек отправляется на реабилитацию. Однако народные депутаты все же обещают, что такого не случится, потому планируют вскоре внести правки и вернуть больничные.

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Ранее сообщалось, что украинев предупредили о задержках с выплатой больничных и декретных.

А вот министр финансов Сергей Марченко заявлял, что в Украине не будет задержек с соцвыплатами, несмотря на проволочку в переговорах с МВФ.

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