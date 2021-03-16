Українців попередили про затримки з виплатою лікарняних та декретних

Виплати лікарняних та декретних в Україні можуть затримати. І хоча лікарняні та декретні повинні виплачувати у визначений законом строк, подальші виплати залежать від надходжень до бюджету.
Про це попереджають в Фонді соціального страхування, передають новини "Сьогодні".
Можливу затримку пов'язують з додатковим навантаженням під час пандемії:
- значно зросли витрати по лікарняним;
- додалися витрати на покриття самоізоляції;
- додалися страхові виплати медпрацівникам.
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Лише в грудні 2020 року Фонд соцстрахування виплатив на 1,5 млрд більше, ніж за останній місяць 2019 го.
Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що в Україні не буде затримок з соцвиплатами, незважаючи на зволікання в переговорах з МВФ.
Крім того, в Україні збираються відв'язати суми соцвиплат від прожиткового мінімуму.
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