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Українців попередили про затримки з виплатою лікарняних та декретних

16 березня, 10:32

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Фонд соціального страхування пояснив ситуацію

Виплати лікарняних та декретних в Україні можуть затримати. І хоча лікарняні та декретні повинні виплачувати у визначений законом строк, подальші виплати залежать від надходжень до бюджету.

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Про це попереджають в Фонді соціального страхування, передають новини "Сьогодні".

Сюжет: Георгій Марінов Відео: Сьогодні

Можливу затримку пов'язують з додатковим навантаженням під час пандемії:

  • значно зросли витрати по лікарняним;
  • додалися витрати на покриття самоізоляції;
  • додалися страхові виплати медпрацівникам.

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Лише в грудні 2020 року Фонд соцстрахування виплатив на 1,5 млрд більше, ніж за останній місяць 2019 го.

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Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що в Україні не буде затримок з соцвиплатами, незважаючи на зволікання в переговорах з МВФ.

Крім того, в Україні збираються відв'язати суми соцвиплат від прожиткового мінімуму.

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виплати затримка лікарняні соцвиплати декретні Фонд соціального страхування

Джерело: Сьогодні

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