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Осторонь не залишився ніхто: як фонди та організації допомагають українцям під час війни

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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19 березня, 19:55
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Розповідаємо, скільки та яку допомогу українці отримали від різних фондів та міжнародних організацій
Хто активно допомагає українцям під час війни з РФ
Хто активно допомагає українцям під час війни з РФ / Фото: Getty Images, Фонд Ріната Ахметова, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Війна проти українського народу згуртувала не лише нашу армію, а й усіх хто прагне їй допомогти. З початком бойових дій фінансову та гуманітарну допомогу бійцям та простим українцям відправили десятки фондів та організацій.

"Сьогодні" розповідають, хто і як допомагає нашій країні у скрутну хвилину.

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Міжнародні організації

Організація Об'єднаних Націй направила 50 тонн гуманітарної допомоги Енергодару, який опинився в окупації російськими загарбниками. Також ООН зробила запит на 1,7 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу.

Спеціальна структура при ООН UNICEF активно займається допомогою лікарням і для клінік та реанімацій у Житомирі та Рівному передала 20 тонн різної допомоги. Дитяча лікарня у Львові отримала 62 тонни медикаментів та наборів раннього розвитку.

Також для українських дітей було створено дитячий сад-онлайн, а до центрів соцдопомоги "Спільно" надійшли теплі речі та набори для гігієни.

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UNICEF також передав українським дітям 17 тис. ковдр і створив спеціальний бот для допомоги малюкам – "Дитина не сама".

З організацією співпрацюють і інші світові компанії, наприклад, Viber передав 2 млн дол для UNICEF Ukraine.

Передачею медикаментів активно займається Всесвітня організація охорони здоров'я, за часи війни Україна отримала 150 тонн життєво важливих ліків.

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Міжнародний благодійний фонд "Карітас" сконцентрувався на допомозі переселенцям та біженцям.

Щодня людей годують безкоштовними обідами, допомагають у розселенні та забезпечують необхідними речами. Загалом, за час війни, "Карітас" передав Україні 350 тонн гуманітарної допомоги.

Іменні фонди

Фонд Ріната Ахметова з початку війни спільно з бізнесами SCM вже надіслав понад 600 млн грн допомоги для України та українців.

В основному фонд займається забезпеченням постраждалих їжею та необхідними ліками, наразі організація передає 100 тисяч продуктових наборів для Києва та області і 100 тисяч наборів для Східної України

Цю допомогу отримують люди, яких евакуюють з найгарячіших точок, наприклад Волновахи та Маріуполя, а у Києві набори вже отримують малозабезпечені люди та лікарні.

Осадженому Маріуполю також підготували 20 тис. наборів, але для їхньої доставки необхідно, щоб окупанти погодилися надати зелений коридор.

Станом на 18 березня Фонд Ріната Ахметова вже передав державним клінікам країни понад 470 тисяч одиниць медикаментів – анестетики, антибіотики, засоби обробки ран, а також 63 тис. гемоконтейнерів для донорів крові.

Також було вирішено розширити роботу програми "Рінат Ахметов. Порятунок життів – реабілітація поранених дітей".

Раніше вона допомагала дітям із Луганських та Донецьких областей, які постраждали від російської агресії, а тепер пошириться на всю країну. За 16 років своєї роботи Фонд Ріната Ахметова врятував життя 8 мільйонів людей, 3.5 млн із них було врятовано на Донбасі.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова збирає історії мирних, які постраждали від війни ще з 2014 року.

У рамках музею працює проект "Подолати. Допомагає психолог" – професійна допомога у подоланні травми війни. Психологи фонду допомагають у Запоріжжі евакуюваним із Маріуполя.

Інші іменні фонди також намагаються допомогти українцям, різними шляхами, наприклад, фонд Вадима Новинського передав 150 млн грн на гуманітарну допомогу, а фонд Віталія Кличка займається збором коштів у соцмережах.

На жаль, ми не знайшли інформації про допомогу на сторінках фондів Бориса Колесникова та Олени Пінчук.

Пусто і у стрічці Фонду Петра Порошенка, однак на особистому акаунті є інформація, що політик передав три карети швидкої допомоги військовому шпиталю, а також воду, продукти та зброю для територіальної оборони.

"Сьогодні" також писали, як українським бійцям допомагає група компаній "Метінвест" і розповідали, як нас підтримують Західні країни.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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