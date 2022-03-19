В стороне не остался никто: как фонды и организации помогают украинцам во время войны

Рассказываем, сколько и какую помощь украинцы получили от различных фондов и международных организаций

Кто активно помогает украинцам во время войны с РФ / Фото: Getty Images, Фонд Рината Ахметова, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Война против украинского народа сплотила не только нашу армию, но и всех кто стремится ей помочь. С началом боевых действий финансовую и гуманитарную помощь бойцам и простым украинцам, отправили десятки фондов и организаций.

"Сегодня" рассказывают, кто и как помогает нашей стране в трудную минуту.

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Международные организации

Организация объединенных наций направила 50 тонн гуманитарной помощи Энергодару, который оказался в оккупации российскими захватчиками. Также ООН сделала запрос на 1,7 миллиардов долларов на гуманитарную помощь.

Специальная структура при ООН UNICEF активно занимается помощью больницам и для клиник и реанимаций в Житомире и Ровно передала 20 тонн различной помощи. Детская больница во Львове получила 62 тонны медикаментов и наборов раннего развития.

Также для украинских детей был создан детский сад-онлайн, а в центры соцпомощи "Спільно" поступили теплые вещи и наборы для гигиены.

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UNICEF также передал украинским детям 17 тыс. одеял и создал специальный бот для помощи малышам – "Дитина не сама".

С организацией сотрудничают и другие мировые компании, например Viber передал 2 млн долл для UNICEF Ukraine.

Передачей медикаментов активно занимается Всемирная организация здравоохранения, за время войны Украина получила 150 тонн жизненно важных лекарств.

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Международный благотворительный фонд "Каритас" сконцентрировался на помощи переселенцам и беженцам.

Ежедневно людей кормят бесплатными обедами, помогают в расселении и обеспечивают необходимыми вещами. Всего, за время войны, "Каритас" передал Украине 350 тонн гуманитарной помощи.

Именные фонды

Фонд Рината Ахметова с начала войны совместно с бизнесами SCM уже направил более 600 млн грн помощи для Украины и украинцев.

В основном фонд занимается обеспечением пострадавших едой и необходимыми лекарствами, сейчас организация передает 100 тысяч продуктовых наборов для Киева и области и 100 тысяч наборов для Восточной Украины.

Эту помощь получают люди, которых эвакуируют из самых горячих точек, например Волновахи и Мариуполя, а в Киеве наборы уже получают малоимущие люди и больницы.

Осажденному Мариуполю также подготовили 20 тысяч наборов, но для их доставки необходимо, чтобы оккупанты согласились предоставить зеленый коридор.

По состоянию на 18 марта Фонд Рината Ахметова уже передал государственным клиникам страны более 470 тысяч единиц медикаментов – анестетики, антибиотики, средства для обработки ран, а также 63 тыс. гемоконтейнеров для доноров крови.

Также было принято решение расширить работу программы "Ринат Ахметов. Спасение жизней – Реабилитация раненых детей".

Раньше она помогала детям из Луганских и Донецких областей, пострадавших от российской агрессии, а теперь распространится на всю страну. За 16 лет своей работы Фонд Рината Ахметова спас жизни 8 миллионов людей, 3.5 млн из них были спасены на Донбассе.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных, пострадавших от войны ещё с 2014 года.

В рамках музея работает проект "Преодолеть. Помогает психолог" – профессиональная помощь в преодолении травмы войны. Психологи фонда помогают в Запорожье эвакуировавшимся из Мариуполя.

Другие именные фонды также стараются помочь украинцам, разными путями, например фонд Вадима Новинского передал 150 млн грн на гуманитарную помощь, а фонд Виталия Кличка занимается сбором средств в соцсетях.

К сожалению, мы не нашли информации о помощи на страничках фондов Бориса Колесникова и Елены Пинчук. Пусто и в ленте Фонда Петра Порошенко, однако на личном аккаунте есть информация, что политик передал три кареты скорой помощи военному госпиталю, а также воду, продукты и оружие для Территориальной обороны.

"Сегодня" также писали, как украинским бойцам помогает группа компаний "Метинвест" и рассказывали, как нас поддерживают западные страны.