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У додатку "Дія" стався збій: що трапилося

30 квітня, 15:08

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У групі програмних компонентів, які використовують для підтримки віртуального середовища, відбулися неполадки

Сьогодні, 30 квітня, вранці у хостинг-провайдера DeNovo, який створив "хмаринку" для державних структур на платформі G-Cloud, стався технічний збій, який вплинув на роботу електронного сервісу державних послуг у додатку "Дія".

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Про це повідомляє Мінцифри у своєму Telegram-каналі.

Програмний збій стався в технологічному стеку віртуалізації (групі програмних компонентів, які використовують для підтримки віртуального середовища. – Ред.), через що могли бути технічні проблеми у роботі "Дії".

Спеціалісти компанії кинули всі ресурси для усунення першопричини проблеми. Спочатку було відновлено доступність управляючого компонента NSX Manager, а потім – функціональність контролерів NSX, йдеться у повідомленні.

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Станом на 14:30 роботу додатку було відновлено.

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Нагадаємо, Україна перша серед всіх країн світу закріпила на рівні закону використання електронних паспортів нарівні з паперовими. З 23 серпня 2021 року кожна організація буде зобов'язана приймати цифрові паспорти з застосунку "Дія".

З цифровими паспортами вже можна віддалено відкрити банківський рахунок у деяких фінустановах, а також подорожувати Україною на поїздах і літаках. Інтегрувалися з "Дією" вже 10 міжнародних аеропортів України.

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