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Десять аеропортів України вже приймають е-паспорта: список

1 лютого, 14:46

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Сісти в літак у цих повітряних гаванях можна без паперових документів

Цифрові документи мобільного додатка "Дія" для ідентифікації пасажирів приймають вже 10 аеропортів в Україні:

  1. "Бориспіль".
  2. "Київ" ім. Ігоря Сікорського (Жуляни).
  3. "Одеса".
  4. "Львів" ім. Данила Галицького.
  5. "Харків".
  6. "Запоріжжя".
  7. "Миколаїв".
  8. "Івано-Франківськ".
  9. "Херсон".
  10. "Дніпропетровськ".
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Про це повідомляється в Telegram-каналі додатка "Дія".

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При цьому аеропорт "Дніпропетровськ" почав приймати документи "Дія" всього три дні тому, і за цей період близько 20% пасажирів скористалися е-паспортами.

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Нагадаємо, раніше українцям також дозволили відкривати банківські рахунки за допомогою цифрових паспортів з додатка "Дія".

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В Україні в цілому хочуть поступово відмовлятися від паперових паспортів. Детальніше про плани влади дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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документи авіа аеропорти паспорт Дія е-паспорт

Джерело: Сьогодні

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