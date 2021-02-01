Десять аеропортів України вже приймають е-паспорта: список

Цифрові документи мобільного додатка "Дія" для ідентифікації пасажирів приймають вже 10 аеропортів в Україні:
- "Бориспіль".
- "Київ" ім. Ігоря Сікорського (Жуляни).
- "Одеса".
- "Львів" ім. Данила Галицького.
- "Харків".
- "Запоріжжя".
- "Миколаїв".
- "Івано-Франківськ".
- "Херсон".
- "Дніпропетровськ".
Про це повідомляється в Telegram-каналі додатка "Дія".
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При цьому аеропорт "Дніпропетровськ" почав приймати документи "Дія" всього три дні тому, і за цей період близько 20% пасажирів скористалися е-паспортами.
Нагадаємо, раніше українцям також дозволили відкривати банківські рахунки за допомогою цифрових паспортів з додатка "Дія".
В Україні в цілому хочуть поступово відмовлятися від паперових паспортів. Детальніше про плани влади дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":
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