Десять аеропортів України вже приймають е-паспорта: список

Сісти в літак у цих повітряних гаванях можна без паперових документів

Цифрові документи мобільного додатка "Дія" для ідентифікації пасажирів приймають вже 10 аеропортів в Україні:

"Бориспіль". "Київ" ім. Ігоря Сікорського (Жуляни). "Одеса". "Львів" ім. Данила Галицького. "Харків". "Запоріжжя". "Миколаїв". "Івано-Франківськ". "Херсон". "Дніпропетровськ".

Реклама

Про це повідомляється в Telegram-каналі додатка "Дія".

Читайте також: Хакери не змогли зламати "Дію": виявлено тільки два баги

При цьому аеропорт "Дніпропетровськ" почав приймати документи "Дія" всього три дні тому, і за цей період близько 20% пасажирів скористалися е-паспортами.

В тренді Проїзд у маршрутках в Україні подорожчає: де і на скільки піднімуть

Нагадаємо, раніше українцям також дозволили відкривати банківські рахунки за допомогою цифрових паспортів з додатка "Дія".

Реклама

В Україні в цілому хочуть поступово відмовлятися від паперових паспортів. Детальніше про плани влади дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама