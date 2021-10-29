У "Європейській солідарності" спрогнозували, хто найбільше постраждає від дефіциту енергоносіїв

Угоди між комунальними установами і "Нафтогаз Трейдингом" так і залишаються непідписаними

"Європейська солідарність" вимагає перенаправити гроші з "Великого будівництва" на опалювальний сезон / Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка заявив, що головний удар дефіциту енергоносіїв та грошей відчують на собі громади та їхні мешканці.

Про це він сказав під час брифінгу у Львові.

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"Дві ключові проблеми – це відсутність достатнього запасу енергоресурсів, газу, вугілля і відповідно електроенергії, яка генерується за допомогою газу і вугілля. І друга проблема – це відсутність коштів. Хто перший відчує ці проблеми на собі? Територіальні громади. Минулого тижня в українському парламенті влада спробувала позбавити територіальні громади коштів для будь-якого розвитку. Законопроектом 6062 пропонувалося ліквідувати бюджети розвитку, забрати кошти з освітніх субвенцій, гроші, які могли поступити в дохід місцевих бюджетів від продажу земель комунальної власності", – зазначає Синютка.

Він зауважив, що навіть Янукович не додумався до ідеї "слуг народу", щоб зупиняти діяльність місцевих бюджетів через рішення міністерства фінансів та адміністрацій.

"Завдяки позиції "Європейської Солідарності", інших опозиційних сил нам вдалося зняти це питання", – зазначив Олег Синютка.

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За його словами, "Європейська Солідарність" стояла і буде стояти на позиції територіальних громад. Тому що реформа децентралізації, яка була проведена п'ятим президентом України та лідером фракції Петром Порошенком, це базова реформа, визнана світовим співтовариством, яка дала могутній поштовх для розвитку нашої країни.

"Що пропонує "Європейська Солідарність"? Ми зареєстрували в парламенті законопроект, яким вимагаємо забрати кошти з "великого крадівництва" у сумі 15 мільярдів гривень і передати територіальним громадам на фінансування потреб енергетичного забезпечення", – зазначає народний депутат.

Він заявив, що угоди між комунальними установами і "Нафтогаз Трейдингом" так і залишаються непідписаними.

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"При тому, що на вчорашній нараді представники об’єднаних територіальних громад заявили, що документи всі надані. Залишається лише політична воля "Слуг народу" і представників місцевої влади спонукати державну компанію Нафтогаз укласти таку угоду, як це було передбачено меморандумом. Ми вимагаємо негайно укласти угоди між "Нафтогаз Трейдингом" і територіальними громадами для того, щоб забезпечити постачанням школи садочки лікарні. І це має бути зроблено негайно", – наголосив Олег Синютка.

Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз" України протранспортує Молдові перші 500 тис. кубометрів газу, після закінчення контракту з "Газпромом".