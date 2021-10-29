В "Европейской солидарности" спрогнозировали, кто больше всего пострадает от дефицита энергоносителей

Соглашения между коммунальными учреждениями и "Нефтегаз Трейдингом" так и остаются неподписанными

"Европейская солидарность" требует перенаправить деньги из "Большого строительства" на отопительный сезон / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка заявил, что главный удар дефицита энергоносителей и денег ощутят на себе общины и их жители.

Об этом он сказал во время брифинга во Львове.

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"Две ключевые проблемы – это отсутствие достаточного запаса энергоресурсов, газа, угля и соответственно электроэнергии, генерируемой с помощью газа и угля. И вторая проблема – это отсутствие средств. Кто первый испытает эти проблемы на себе? Территориальные общины. На прошлой неделе в украинском парламенте власти попытались лишить территориальные общины средств для любого развития. Законопроектом 6062 предлагалось ликвидировать бюджеты развития, забрать средства из образовательных субвенций, деньги, которые могли поступить в доход местных бюджетов от продажи земель коммунальной собственности", – отмечает Синютка.

Он отметил, что даже Янукович не додумался до идеи "слуг народа", чтобы останавливать деятельность местных бюджетов из-за решения министерства финансов и администраций.

"Благодаря позиции "Европейской Солидарности", другим оппозиционным силам нам удалось снять этот вопрос", – отметил Олег Синютка.

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По его словам, "Европейская Солидарность" стояла и будет стоять на позиции территориальных общин. Потому что реформа децентрализации, которая была проведена пятым президентом Украины и лидером фракции Петром Порошенко, это базовая реформа, признанная мировым сообществом, которая дала мощный толчок для развития нашей страны.

Что предлагает "Европейская Солидарность"? Мы зарегистрировали в парламенте законопроект, которым требуем забрать средства из "большого ворования" в сумме 15 миллиардов гривен и передать территориальным общинам на финансирование потребностей энергетического обеспечения", – отмечает народный депутат.

Он заявил, что соглашения между коммунальными учреждениями и "Нефтегаз Трейдингом" так и остаются неподписанными.

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"При том, что на вчерашнем совещании представители объединенных территориальных общин заявили, что документы все предоставлены. Остается только политическая воля "Слуг народа" и представителей местных властей побуждать государственную компанию Нафтогаз заключить такое соглашение, как это было предусмотрено меморандумом. Мы требуем немедленно заключить соглашения между "Нефтегаз Трейдингом" и территориальными общинами для того, чтобы обеспечить поставкой школы садики больницы. И это должно быть сделано немедленно", – подчеркнул Олег Синютка.

Напомним, что НАК "Нафтогаз" Украины протранспортирует Молдове первые 500 тыс. кубометров газа после окончания контракта с "Газпромом".