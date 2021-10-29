"Нафтогазу" вдалося виграти тендер: кому Україна продасть 500 тис. кубометрів газу

Молдова получила первые кубометры украинского газа: сколько голубого топлива транспортирует "Нафтогаз"

Кому Україна продасть 500 тис. кубометрів газу / Фото: Колаж: Сьогодні

НАК "Нафтогаз" України протранспортує Молдове перші 500 тис. кубометрів газу, після закінчення контракту з "Газпромом".

Про це компанія повідомляє у своєму Facebook 29 жовтня.

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"Нещодавно у Молдови з "Газпромом" закінчився контракт. Уряд республіки намагався домовитись про нову угоду, але російська компанія різко підняла "цінник". Через газовий ультиматум і нестачу блакитного палива наші сусіди опинились у кризовій ситуації та оголосили надзвичайний стан у енергетиці", – пише "Нафтогаз".

Блакитне паливо Україна постачатиме молдавській компанії Energocom і перші 500 тис. кубів будуть транспортовані вже сьогодні.

"Нафтогаз і молдовська державна компанія S.A. "Energocom", уклали рамковий договір, в межах якого Нафтогаз бере участь у всіх тендерах молдовської компанії на закупівлю газу", – йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що "Нафтогаз" продовжить брати участь в усіх тендерах, які пов’язані із закупівлею Молдовою додаткових обсягів газу.

Ситуація в Молдові

22 жовтня Молдова оголосила режим надзвичайної ситуації у зв’язку з нестачею природного газу після закінчення контракту з російським "Газпромом".

Росія почала шантажувати країну, яка обрала прозахідний вектор розвитку і запропонувала свій дешевий газ в обмін на послаблення стосунків з Євросоюзом.

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"Сьогодні" повідомляли, що у газовому шантажі Росію звинуватив і сам Європейський союз.

А також писали, що про газ за 50 доларів можна забути і цієї зими блакитне паливо коштуватиме дорого.