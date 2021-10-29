Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні ❌ ДТП з мажором у Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

"Нафтогазу" вдалося виграти тендер: кому Україна продасть 500 тис. кубометрів газу

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
29 жовтня, 15:05
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Молдова получила первые кубометры украинского газа: сколько голубого топлива транспортирует "Нафтогаз"
Кому Україна продасть 500 тис. кубометрів газу
Кому Україна продасть 500 тис. кубометрів газу / Фото: Колаж: Сьогодні

НАК "Нафтогаз" України протранспортує Молдове перші 500 тис. кубометрів газу, після закінчення контракту з "Газпромом".

Про це компанія повідомляє у своєму Facebook 29 жовтня.

Реклама

"Нещодавно у Молдови з "Газпромом" закінчився контракт. Уряд республіки намагався домовитись про нову угоду, але російська компанія різко підняла "цінник". Через газовий ультиматум і нестачу блакитного палива наші сусіди опинились у кризовій ситуації та оголосили надзвичайний стан у енергетиці", – пише "Нафтогаз".

Блакитне паливо Україна постачатиме молдавській компанії Energocom і перші 500 тис. кубів будуть транспортовані вже сьогодні.

"Нафтогаз і молдовська державна компанія S.A. "Energocom", уклали рамковий договір, в межах якого Нафтогаз бере участь у всіх тендерах молдовської компанії на закупівлю газу", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Також зазначається, що "Нафтогаз" продовжить брати участь в усіх тендерах, які пов’язані із закупівлею Молдовою додаткових обсягів газу.

Ситуація в Молдові

22 жовтня Молдова оголосила режим надзвичайної ситуації у зв’язку з нестачею природного газу після закінчення контракту з російським "Газпромом".

Росія почала шантажувати країну, яка обрала прозахідний вектор розвитку і запропонувала свій дешевий газ в обмін на послаблення стосунків з Євросоюзом.

Реклама

"Сьогодні" повідомляли, що у газовому шантажі Росію звинуватив і сам Європейський союз.

А також писали, що про газ за 50 доларів можна забути і цієї зими блакитне паливо коштуватиме дорого.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

30.5

Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
Цінова політика
А що з цінами у жовтні?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Рекордна сума
Відмова від готівки
Хочу знати детальніше
Порийся в скарбничці
Копійки за ціною "євробляхи"
Цікаво!
Чорне золото
Підземні мільярди
Прибуток вражає!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
Бізнес-економіка
Що змінить карантин?
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Цікаво!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,01
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти