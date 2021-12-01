У "Дії" з'явилася нова послуга – що можна дізнатися за кілька кліків

Тепер перевірити будь-яку нерухомість можна за допомогою електронної довідки з "Дії"

У Діі з'явилася нова послуга для перевірки нерухомості / Фото: Колаж: Сьогодні

У державному мобільному додатку "Дія" тепер можна отримати довідку на нерухоме майно усього за кілька кліків.

Про це на офіційному сайті порталу повідомили 1 грудня.

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Зазначається, що ця довідка необхідна для того, щоб перевірити права на житло чи земельну ділянку, а також їх власників та співвласників.

Перевірити можна і наявність житла у потрібних вам реєстрах і встановлення обтяжень щодо нього.

У довідці з "Дії" буде інформація з таких чотирьох реєстрів:

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Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

Реєстр прав власності на нерухоме майно;

Державний реєстр іпотек;

Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна.

Перед цим нововведенням безкоштовний попередній пошук можна було здійснити лише за двома критеріями, а тепер – за п’ятьма.

Нові послуги в "Дії"

З 1 грудня в додатку з’явилася ще одна функція – отримання документу про містобудівні умови та обмеження потрібний для дозволу на будівництво.

У електронному документі буде міститись інформація про відступи будинків від інших будівель та червоних ліній, можливу поверховість та щільність забудови.

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Про те, як отримати документ – дивіться в нашому матеріалі.

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