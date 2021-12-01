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Зеленський анонсував економічний паспорт українця

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
1 грудня, 10:25
В закладинки
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Діти отримуватимуть виплати від держави та зможуть витратити на навчання чи купівлю житла
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради законопроєкт про економічний паспорт українця

Про це він заявив під час виступу у Раді.

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Відповідний законопроєкт президент планує внести на розгляд нардепів 10 грудня. А до цього часу плата за використання українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей.

"З досягненням повноліття наші діти можуть використати ці кошти для освіти в Україні. Завдяки цьому законопроєкту наші олігархи стануть справжніми інвесторами у майбутнє наших дітей", – сказав Зеленський.

За словами глави держави, це кошти від ухваленого законопроєкту 5600. Він стосується змін до Податкового кодексу та необхідний, щоб сприяти збільшенню надходжень до державного бюджету у 2022 році.

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Що таке економічний паспорт?

Це фактично банківський рахунок, на який перераховуються якісь гроші від держави. Говорячи про це нововведення в Україні, різні спікери зазвичай посилалися на досвід Арабських Еміратів, де кожен громадянин отримує власним коштом якусь суму від продажу нафти. Таку ж практику президент планував запровадити і в Україні. З тією різницею, що гроші за використання українських надр передбачалося спрямовувати виключно на рахунки дітей.

На початку 2020 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт "Про економічний паспорт українця" авторства народного депутата Дмитра Костюка із фракції "Слуга народу". У цьому проекті фактично повторювалася ініціатива президента, і багато хто подумав, що це і є втілення програми. Однак цьому законопроєкту не було дано ходу.

Раніше ми розповідали, скільки можуть отримати молоді українці за використання надр.

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Редактор розділу "Гроші"

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