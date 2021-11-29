Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Рівень тіньової економіки сягає більше 30%: чим викликаний такий ріст

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор розділу "Гроші"
29 листопада, 19:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Підвищення рівня тіньової економіки насамперед повʼязане з карантинними обмеженнями
Ріст тіньової економіки зумовлений карантинними обмеженнями
Ріст тіньової економіки зумовлений карантинними обмеженнями / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У січні-червні 2021 року рівень тіньової економіки склав 31% від обсягу офіційного ВВП України. Зауважимо, показник 2020 року – 30%.

Про це йдеться у розрахунках Мінекономіки України.

Реклама

Рівень тіньової економіки в Україні у різні роки
Рівень тіньової економіки в Україні у різні роки / Фото: скріншот

Чим зумовлений високий рівень "тіні", показник якого незмінний вже тривалий час? У міністерстві кажуть, що це свідчить про пристосування суб’єктів господарювання до діяльності в умовах карантинних обмежень. Також вони зазначають про утворення нових каналів та способів тіньової діяльності.

Оскільки коронакриза характеризується своїми неординарними проявами, субʼєкти господарювання намагаються не втратити свої активи в складний для них час. Тому і вдаються до методів "тіні".

Реклама

"Тенденція до зростання тінізації економіки формується, у першу чергу, в умовах несприятливого інвестиційного та бізнесклімату в країні. Натомість, позитивні очікування щодо умов ділової активності, а також щодо результатів запроваджуваних урядом реформ стимулюють населення та суб’єктів господарювання до розширення діяльності у легальному секторі", – зазначають у міністерстві.

Суть тіньової економіки

Тіньову економіку характеризують як діяльність, що знаходиться поза обліком та контролем держави. Підприємства, що працюють таким чином, не перерозподіляють власних доходів до бюджету держави, не сплачують податки, відповідно збільшують свої доходи.

Для кращого розуміння: рівень тіньової економіки розвинених країн складає приблизно 5-15 % ВВП. Середні масштаби тіньової економіки в країнах, що розвиваються, складають в середньому 35—45 %.

Раніше журналісти "Сьогодні" писали про рекордний рівень доларового ВВП за всю історію незалежної України.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.1

Російський рубль (₽)

0.3599

Євро (€)

30.58

Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
Опитування
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Монетний двір
Нові 5 грн – на честь року тигра!
До колекції
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,32
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
18,97
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти