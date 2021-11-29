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Уровень теневой экономики достигает более 30%: чем вызван такой рост

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор раздела "Деньги"
29 ноября, 19:10
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Повышение уровня теневой экономики, в первую очередь, связано с карантинными ограничениями
Рост теневой экономики обусловлен карантинными ограничениями
Рост теневой экономики обусловлен карантинными ограничениями / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В январе-июне 2021 года уровень теневой экономики составил 31% от объема официального ВВП Украины. Заметим, показатель 2020 года – 30%.

Об этом говорится в расчетах Минэкономики Украины.

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Уровень теневой экономики в Украине в разные годы
Уровень теневой экономики в Украине в разные годы / Фото: скриншот

Чем обусловлен высокий уровень "тени", показатель которого неизменен уже длительное время? В министерстве говорят, что это свидетельствует о приспособлении хозяйствующих субъектов к деятельности в условиях карантинных ограничений. Также они отмечают образование новых каналов и способов теневой деятельности.

Поскольку коронакризис характеризуется своими неординарными проявлениями, предприятия пытаются не потерять свои активы в сложное для них время. Поэтому и прибегают к методам "тени".

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" Тенденция к росту тенизации экономики формируется, в первую очередь, в условиях неблагоприятного инвестиционного и бизнес климата в стране. В то же время, положительные ожидания относительно условий деловой активности, а также результатов вводимых правительством реформ стимулируют население и субъектов хозяйствования к расширение деятельности в легальном секторе", – отмечают в министерстве.

Суть теневой экономики

Теневую экономику характеризуют как деятельность, находящуюся вне учета и контроля государства. Предприятия, работающие таким образом, не перераспределяют собственные доходы в бюджет государства, не платят налоги, соответственно увеличивают свои доходы.

Для лучшего понимания уровень теневой экономики развитых стран составляет примерно 5-15 % ВВП. Средние масштабы теневой экономики в развивающихся странах составляют в среднем 35-45%.

Ранее журналисты "Сегодня" писали о рекордном уровене долларового ВВП за всю историю независимой Украины.

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