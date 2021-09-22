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Українські аграрії переплатять за сушку зерна через газову кризу в Європі

Олександр Кульбачний Олександр Кульбачний Редактор розділу Гроші
22 вересня, 07:00
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Фермери очікують стабілізації цін на паливо, відкладаючи поставки зерна на ринок
Аграрії зіткнулися зі зростанням цін на сушку зерна
Аграрії зіткнулися зі зростанням цін на сушку зерна / Фото: Колаж: Сьогодні

Як відомо, ціна газу на європейському ринку продовжує бити історичні рекорди, а ціна блакитного палива безпосередньо впливає не тільки на комунальні послуги для населення, а й на виробництво сільгосппродукції. В цьому році, незважаючи на дуже хороший урожай, аграрії раптово зіткнулися зі зростанням цін на сушку зерна, яка сталася через зльот цін на енергоносії.

Як розповів "Сьогодні" фахівець з питань діяльності елеваторів, директор "Білозаводського елеватора" (Харківська область), Сергій Щербань, стрімке зростання цін на газ – основну складову собівартості процесу сушіння зерна – припав якраз на початок активної фази його заготівлі.
За його словами, в літній період багато аграріїв виявилися не готовими до того, що ціни на послуги елеваторів почали зростати безпосередньо в період здачі зерна на сушку.

"Ціна палива – це 40-50% від вартості тарифу на елеваторі", – каже Щербань.

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Він також додав, що ринок зараз перебуває в дисбалансі по формуванню тарифів на сушку зерна, тому що ціна на енергоносії продовжує зростати.

"Аграрії чекають хоч якоїсь стабілізації цін на паливо", – каже Щербань.

При цьому він нагадав, що сушка зерна є безперервним процесом, який не можна відкласти, наприклад, на кілька тижнів. Тому власники елеваторів намагаються визначитися з цінами на послуги з сушіння пізніх зернових, а аграрії змушені миритися з підняттям цін і вибудовувати партнерські відносини з елеваторами, щоб перечекати цей складний період.
За словами Щербаня, неминуче зростання собівартості сільськогосподарської продукції через зростання цін на енергоносії, зокрема, пізніх культур (кукурудза, соя) призведе до зниження рентабельності їх виробництва. Внаслідок цього товаровиробники будуть змушені відмовлятися від короткострокових контрактів, відкладаючи поставки зерна на ринок, щоб хоч частково мінімізувати свої фінансові втрати.

Як уже писав "Сьогодні":

  • в Україні ціна на продовольчу пшеницю зросла на 15% в порівнянні з минулим роком і тепер коливається в межах 8-8,5 тис. гривень за тонну. А на фуражну – в межах 7,3-8 тис. грн за тонну.
  • незважаючи на рекордний урожай, хліб в Україні буде дорожчати через дефіцит якісної пшениці на світовому ринку і зростання цін на борошно.
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