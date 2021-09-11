Винна посуха. В Україні злетіли ціни на пшеницю

Ціна зростає, оскільки зростає попит на зовнішніх ринках

У порівнянні з минулим роком вартість пшениці зросла на 15% / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні ціна на продовольчу пшеницю виросла на 15% порівняно з минулим роком і тепер коливається в межах 8-8,5 тис. гривень за тонну. А на фуражну – у межах 7,3-8 тис. грн за тонну.

Про це розповів "Сьогодні" експерт "АПК-інформ" Родіон Рибчинський.

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За його словами, ціна зростає, бо зростає попит на зовнішніх ринках. А оскільки Україна експортує майже 70% обсягу врожаю, внутрішні ціни повністю залежать від кон'юнктури зовнішнього ринку.

"Чому ціни ростуть? Причин макроекономічних дуже багато. Якщо ми беремо світовий ринок, то це насамперед через те, що цілий ряд регіонів у цьому році недоотримали пшеницю, тобто це посуха в США дуже серйозна, це посуха на великій частині території Російської Федерації і зростання попиту з боку основних покупців: збільшили обсяги закупівель азійські країни, африканські країни", – говорить Рибчинський.

Ще однією причиною зростання цін він називає зовнішній фактор – з одного боку, зростає попит, з іншого – збільшується собівартість продукції. Адже, за даними Держстату, витрати на виробництво сільгосппродукції в Україні за рік збільшилися більш ніж на третину.

"Очікується рекордний урожай кукурудзи, а це, за різними оцінками, 36-38 млн тонн зерна. Міністерство аграрної політики дає прогноз 37 млн тонн зерна, деякі експерти називають 39 млн тонн. Обсяг пропонування буде досить значний, тому, з одного боку, можуть ціни впасти , з іншого боку, можуть зіграти глобальні чинники, що впливають на ринок", – пояснив експерт.

За даними Рибчинського, ціни на кукурудзу нині приблизно в тому самому діапазоні, що і торік. Тепер кукурудзою торгують по 6,6-7,3 тис. грн за тонну, ціна соняшнику – у межах 16-18 тис. грн/т.

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За словами експерта, олійних культур Україна експортує 90%. У вересні минулого року середня ціна соняшнику була приблизно 11,7 тис. грн/т, а тепер – 16,9 тис. грн /т. Також активно продається соя. Ціна на сою – 16,5 тис. грн, ГМО-соя коштує на рівні 15,5 тис. грн/т. У минулому році було 11-11,1 тис. грн/т.

Нагадаємо, врожайність зернових культур у 2021 році зросла на 18% порівняно з минулим роком. Станом на 19 серпня аграрії зібрали понад 31 мільйон тонн зернових, а це на 11% більше, ніж за весь період попереднього року.

За день до того, 18 серпня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що урожай зернових у поточному році може стати рекордним. Глава Кабміну інформував, що до середини серпня в країні намололи 29 млн тонн пшениці, а це більше, ніж за весь сезон 2020 року.