Ціни на газ у Європі "зашкалили". Що чекає Україну в опалювальний сезон

"Сьогодні" розбирався, як підвищення цін на газ в Європі позначиться на українському споживачеві

Біржові ціни на газ б'ють рекорди в Україні та Європі / Фото: Getty Images, Pixabay

Ціна газу на європейському ринку б'є історичні рекорди. У середу, 15 вересня, ціна "блакитного палива" підскочила до 950 доларів за тисячу кубометрів.

Як відомо, вартість газу безпосередньо впливає на тарифи на тепло для населення, які цієї зими можуть істотно вирости. "Сьогодні" розбирався, як підвищення цін на газ в Європі позначиться на українському споживачеві і чи зможе Україна без проблем увійти в осінньо-зимовий опалювальний період.

Чому зростає ціна

Реклама

У середу, 15 вересня, ціна газу на європейському ринку вже підскочила до 950 доларів за тисячу кубометрів, побивши черговий історичний рекорд.

За день до цього біржова ціна газу перевищила 800 доларів, про що свідчать дані лондонської біржі ICE. Ще днем раніше – ціна наблизилася до 730 доларів за 1 тис. куб. м, що також стало рекордом за останні три з половиною роки – з початку березня 2018 р., коли газ дорожчав через сильне похолодання в ЄС і коштував 555 доларів за тисячу кубометрів.

Основна причина рекордних цін на ринку – країни Європи в цьому році не встигли закачати в підземні сховища достатній рівень запасів газу при обмежених поставках по трубопроводах і існуючому дефіциті поставок зрідженого газу.

Реклама

До переходу від закачування до відбору газу з підземних сховищ залишається трохи більше місяця і, в разі холодної зими, Європа ризикує зіткнутися з небувалим дефіцитом газу.

"Дефіцит газового балансу в Європі на сьогоднішній день становить 20 млрд кубометрів", – сказав "Сьогодні" експерт в сфері енергетики Валентин Землянський.

За його словами, оскільки Росія зацікавлена в тому, щоб Європа якомога швидше зняла обмеження, накладені на газопровід "Північний потік-2", "Газпром" не поспішає поставляти в Європу газ понад своїх контрактних зобов'язань.

Близько половини всього обсягу газу країни Європи закуповують за довгостроковими контрактами (за ціною нижче ринкової), а недолік змушені покривати за рахунок газу за ринковою захмарною ціною, яка продовжує стрімко зростати.

"Північний потік – 2" добудований. Що далі?

Реклама

10 вересня голова правління російського "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершено. Тепер головне питання полягає в сертифікації об'єкта, яка дозволить використовувати "Північний потік-2" на повну потужність.

Оскільки компанія-оператор "Північного потоку-2" не змогла відстояти в суді право нового газопроводу обійти норми Європейського Союзу, введення його в експлуатацію відкладено, можливо, до наступного року. Норми ЄС передбачають, що новий газопровід може бути заповнений газом від одного постачальника не більше ніж на 50%.

Держсекретар Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреас Файхт заявив, що "Північний потік 2" не буде запущений в комерційну експлуатацію до завершення сертифікації. У свою чергу, Росія сподівається, що дефіцит газу в Європі підштовхне її до сертифікації газопроводу, що дозволить ввести його в експлуатацію.

Поки триватиме розгляд, Росія створює штучний дефіцит газу в Європі і ціна на нього продовжить рости, на тлі загрози нестачі "блакитного палива" в разі холодної зими.

Чи загрожує Україні дефіцит газу

14 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що власний видобуток газу в Україні повністю покриє потреби населення напередодні осінньо-зимового періоду. За його словами, ціна на газ для побутових споживачів переглядатися не буде мінімум до травня наступного року, поки діє річний тариф.

Шмигаль стверджує, що підготовка до опалювального сезону проходить згідно з графіком і енергосистема готова до нього на 90%, до сховищ закачано понад 18 млрд кубометрів газу, що є найбільшим показником за останні 10 років на поточний період.

"В цілому річне споживання газу населенням і промисловістю становить близько 22-23 млрд кубометрів на рік. Трохи більше 13 млрд кубів – це власний видобуток НАК" Нафтогазу "і приватних українських компаній. Фактично, весь цей газ йде на споживання населенням", – сказав прем'єр журналістам.



Шмигаль також запевнив, що встановлена "Нафтогазом" ціна на газ для населення (7,96 грн / куб.м) дозволяє забезпечити собівартість видобутку його поставки. Він додав, що вартість газу для бюджетної сфери і підприємств теплокомуненерго складе 7,44 грн/кубометр, що дозволить не підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду.

Водночас експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин нагадав, що для підприємств теплокомуненерго надаються ліміти на газ, які розраховуються виходячи з середнього споживання за останні три роки.

"Якщо зима буде холодною, теплокомуненерго цей ліміт переберуть. Все, що вище ліміту, буде продаватися за ринковою ціною НАК "Нафтогазом" і це може серйозно вдарити по доходах теплокомуненерго", – сказав Пендзин.

Він не виключив можливості підвищення тарифів на тепло в окремих регіонах, однак висловив упевненість, що обсяг власного українського газовидобутку і компенсація теплопостачальним підприємствам різниці в тарифах з держбюджету, дозволить Україні без проблем увійти в осінньо-зимовий період.

"Я думаю, що в України проблем серйозних не буде, а для європейців, у яких немає газових родовищ, і австрійські газові сховища є єдиним джерелом зимового забезпечення – це проблемне питання", – сказав він.

Раніше ми повідомляли, що: