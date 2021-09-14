Ціна на газ в Європі досягла максимуму

Ціна газу на європейському ринку перевищила 800 доларів за тисячу кубометрів, побивши черговий рекорд.
Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.
Як змінювалася ціна газу протягом року, дані: ICE
З чим пов'язаний такий ріст ціни
Як кажуть експерти, причинами зростання стали: погані погодні умови, стабільні скорочення поставок зрідженого газу з 2020 року і зниження запасів у газових сховищах нижче рівня 2019-2020 років.
Ще минулого тижня вартість газу на ф'ючерсному ринку Європи перевищила рекордні 700 доларів за тисячу кубометрів. А в серпні ціна на газ для Європи встановила рекорд за три з половиною роки – з початку березня 2018 го.
Агентство Fitch Ratings прогнозує подальше зростання цін на природний газ на 2021-2022 роки в Європі.
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