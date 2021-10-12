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Українці можуть вийти на пенсію вже в 60 років. Кому пощастить?

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
12 жовтня, 06:00
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Нарівні з віком дуже важливий страховий стаж, зароблений майбутньою пенсіонеркою
Пенсія за віком призначається після досягнення 65 років
Пенсія за віком призначається після досягнення 65 років / Фото: Колаж: Сьогодні

Українки можуть вийти на пенсію в 60 років, незважаючи на те, то в Україні переглянутий пенсійний вік для жінок.

Про це повідомляє Пенсійний кур'єр.

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Українці пояснюють, що нарівні з віком дуже важливий страховий стаж, зароблений майбутньої пенсіонеркою. Отже, якщо українка напрацювала 28 років пенсійного стажу, то вона може піти на заслужений відпочинок уже в 60 років.

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Відзначимо, що цей показник буде щорічно збільшуватися, поки не досягне 35 років:

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  • у 2022 році – не менше 29 років стажу;
  • в 2023 році – не менше 30 років стажу;
  • в 2024 році – не менше 31 року стажу;
  • в 2025 році – не менше 32 років;
  • в 2026 році – не менше 33 років;
  • в 2027 році – не менше 34 років;
  • з 2028 року – не менше 35 років стажу.

Якщо особа не має 28 років стажу, то вийти на пенсію за віком можна буде в 63 роки зі стажем 21 рік. Якщо ж і такого стажу немає, то тоді пенсія за віком призначається після досягнення 65 років.

Середня пенсія по Україні

Середня пенсія по Україні – від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму отримують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн осіб).

  • Пенсію менше 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн осіб);
  • від 3001 до 4000 грн отримують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн осіб);
  • від 4001 до 5000 Грн отримують 9,3% пенсіонерів (1 млн осіб);
  • від 5001 до 10 тис. грн отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн осіб);
  • більше 10 тис. грн отримують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. осіб).

Раніше ми повідомляли, що в Україні з 1 грудня перерахують розмір максимальної пенсії – українці отримають надбавку в розмірі 930 гривень.

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Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.

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