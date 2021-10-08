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У кого есть право на прибавку к пенсии по уходу и сколько можно получить

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
8 октября, 07:00
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Кто из пенсионеров может воспользоваться услугой "уход дома" и получить надбавку к пенсии
Надбавка к пенсии и услуга уход дома: кто из пенсионеров может воспользоваться
Надбавка к пенсии и услуга уход дома: кто из пенсионеров может воспользоваться / Фото: Коллаж: Сегодня

Некоторые категории украинцев, которые нуждаются в постоянном уходе, могут получить дополнительную прибавку к пенсии.

Об этом сообщает "Пенсионный курьер".

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Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров, право на надбавку в размере 50 грн имеют люди с инвалидностью I группы, одинокие граждане с инвалидностью II группы, которые нуждаются в постоянном уходе или достигли пенсионного возраста.

Также надбавку могут получить одинокие люди с инвалидностью III группы, достигшие пенсионного возраста, и одинокие получатели пенсий за выслугу лет, которые нуждаются в постоянном уходе.

Министерство социальной политики также сообщает, что такие люди могут оформить услугу "уход дома".

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Она предусматривает помощь в ведении домашнего хозяйства, самообслуживании или уходе за ребенком с инвалидностью.

А также написание заявлений, жалоб, получение справок, других документов, ведение переговоров по вопросам получения социальных и других услуг, обеспечение техническими средствами реабилитации, обучение навыкам пользования ими в оформлении субсидии на коммунальные услуги.

Право на уход дома имеют граждане, которые не могут самостоятельно себя обслуживать.

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"Обычно к этой категории относятся пожилые люди, люди с инвалидностью или с тяжелыми формами заболевания, а также дети с инвалидностью от 3 до 18 лет", – говорится в сообщении.

Выполнять все эти функции будет социальный работник.

Повышение пенсий

6 октября Кабинет министров Украины выделил дополнительные 18,5 млрд гривен, которые пойдут на повышение пенсий. Обещанное повышение начнется уже с 1 декабря 2021 года.

О том, кто и какую надбавку может получить с 1 декабря "Сегодня" писали ранее.

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