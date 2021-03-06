Українців попередили про нову аферу в Мережі: шахраї крадуть з картки всі гроші

У Мережі з'явився новий вид шахрайства, в результаті якого українців втрачають усі гроші на банківській картці, а якщо картка кредитна – то і вганяють у борги.

Реклама

Про це відомий велогонщик з Харкова Віктор Водолага повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, аферисти використовують найбільший в Україні сервіс оголошень купівлі-продажу і застосовують дуже просту "схему" з оплатою товару нібито через OLX-доставку.

Шахраї створили "клон" офіційного сайту сервісу оголошень і скидають у сторонньому месенджері потенційній жертві посилання для заповнення даних. Продавцю товару потрібно ввести ПІБ, контактний номер телефону, після чого вискакує нове вікно, де потрібно вказати реквізити банківської картки: 16-значний номер, строк її дії, CVV (конфіденційний код перевірки справжності картки, яка не запитують навіть співробітники банку) і залишок коштів на рахунку.

Реклама

У підсумку, маючи ці дані, аферисти зливають з картки жертви всі гроші, а якщо вона ще й кредитна, то заганяють у боргову яму, пише Водолага. За словами велогонщика, його так спробували обдурити двічі за день, але безуспішно.

Читайте також: Обережно, шахраї! Водії в Україні отримують липові протоколи про штрафи

В тренді Гривня зміцніла: скільки коштують долар і євро в Україні

Керівник відділу бізнес-аналітики OLX Україна Віктор Нобіуз повідомляє, що онлайн-шопінг знаходиться на 5-му місці серед цілей кіберзлочинців (після програмного забезпечення, фінансових інституцій, банківських операцій і соцмереж) і, згідно з міжнародними прогнозами, атак на звичайних користувачів стає дедалі більше.

За його словами, кількість шахрайських атак проти користувачів OLX почала збільшуватися навесні, в локдаун, і досягла піку в грудні 2020 року (приблизно 4200 атак проти продавців, 1500 – проти покупців), коли українці масово купували-продавали товари онлайн напередодні Нового року.

Реклама

Експерт показав механізм, за допомогою якого шахраї обманюють довірливих українців:

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в Україні з'явився новий вид шахрайства, коли довірлива жертва шахраїв може втратити тисячі гривень через махінації зі службою таксі.

Також нагадаємо, що у киянки аферисти вкрали 54 тисячі гривень. Сайт "Сьогодні" пояснив, як не стати жертвою інтернет-шахраїв?

Сюжет Ірини Камінської та Дмитра Данченко Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама