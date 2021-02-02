Обережно, шахраї! Водії в Україні отримують липові протоколи про штрафи

Українським водіям почали приходити підроблені протоколи про штрафи за перевищення швидкості. Це – нова вигадка шахраїв. Липові повідомлення про стягнення відправляють через інтернет. Якщо відкрити такий електронний лист, можна втратити гроші.

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Кореспондент "Сьогодні" Георгій Маринов розбирався, як працює нова схема аферистів і як можна захиститися.

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Що за липові штрафи?

Киянин Андрій Бондаренко отримав на електронну пошту штраф за перевищення швидкості. Але коли почав розбиратися з оплатою, дуже здивувався:

"Був перехід до особистого кабінету водія, щоб одразу оплатити штраф. А мене тоді не було в країні, я фізично не міг нічого порушити. Хотів написати скаргу, але нічого не натискалося. Я зробив висновок, що це сайт аферистів".

І дійсно, аферисти скуповують в інтернеті дані водіїв і розсилають підроблені листи про штрафи. Жертва навіть не здогадується, що посилання в листі ведуть на клонований сайт електронного кабінету водія.

Фахівці з кібербезпеки знають вже мінімум про п'ять ошуканих з початку 2021 року. Скільки постраждало насправді – невідомо.

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І що робити?

Фахівці радять уважно вивчати листи. Навіть офіційні. І якщо за посиланням немає фото- або відеодоказів порушення – це вже тривожний сигнал.

"Реальний штраф має чітку фіксацію. На сайті кабінету водія ви завжди можете побачити день, точний час і місце вашого порушення. Прикладається відеофіксація", – говорить представник патрульної поліції Валентин Хоменко.

Ще одна деталь, на яку потрібно звернути увагу, – адреса самого сайту.

"Адреси офіційних сайтів закінчуються на "gov.ua". Якщо є ще щось наприкінці – це може бути приватний сайт, створений шахраєм. Тому на такі сайти не слід звертати уваги. У будь-якому випадку, перш ніж десь вводити свої реквізити, потрібно тисячу разів перевірити, чи на реальному ви сайті", – радить експертка з психологічної кібербезпеки Наталія Бугайова.

А ще на справжніх постановах про штрафи присутній спеціальний QR-код. У ньому теж зашифровані дані для оплати штрафу.

Нагадаємо, нещодавно в МВС закликали посилити покарання за водіння напідпитку. Зокрема, пропонується узаконити відеозйомку порушників поліцейськими (потім ці відеоматеріали прикріплюються до протоколу). Також до вже існуючих штрафів додадуть адміністративний арешт, позбавлення прав.

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Крім того, техогляд авто може стати обов'язковим вже з 2022 року.

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