В Україні з'явився новий вид шахрайства: жертви "служби таксі" втрачають тисячі гривень

Не можна розголошувати інформацію, яка приходить в смсках від служби таксі

В Україні з'явився новий вид шахрайства, при якому довірлива жертва аферистів може втратити багато тисяч гривень.

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Про це повідомляє Telegram -канал "Х.Салтівка".

Спочатку з телефону однієї зі служб таксі приходить повідомлення з 4-значним кодом, після чого шахраї передзвонюють з невідомого номера і кажуть, що ненавмисно взяли з телефону потенційної жертви замовлення і, щоб його скасувати, просять назвати код з СМС.

"В результаті з мого аккаунта почали замовляти поїздки з різних областей України. На одні з викликів встигла приїхати машина, вартість поїздки була 7000 грн. Гроші списати не встигли, я вчасно зателефонував водієві і попередив його, попросив скасувати замовлення", – розповідає жертва шахраїв.

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Нагадаємо, сайт "Сьогодні" повідомляв про шахрайство на вставноленні вікон. Ввічливі молоді люди в офіційних костюмах пропонують українцям встановити вікна та балкони від виробника, яких не існує в природі. Ціни пропонують низькі, строки роботи – найкоротші. Але щойно отримують завдаток – зникають.

Відео: Сьогодні

Також повідомлялося, що шахраї в соцмережах створюють сторінки-близнюки. Копії майже не відрізнити від оригіналів. Навіщо це роблять і як виманюють ваші гроші – розбирався сайт "Сьогодні".

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