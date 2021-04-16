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Українців зобов'яжуть забезпечувати немічних батьків: за що доведеться платити

16 квітня, 15:07

Олександра Романюк , Ігор Тимофєєв

Молодих членів сімейства на рівні закону змусять доглядати за батьками, навіть якщо вони того не хочуть.

Сімейний кодекс України визначає, що повнолітні діти зобов'язані утримувати непрацездатних батьків. Мінсоцполітики має намір захистити права літніх людей, визначивши суми, які повинні будуть витрачати дорослі діти на батька і матір, якщо тим доведеться скористатися послугами соцслужб. Сайт "Сьогодні" розбирався, за що ж доведеться платити молодим членам сімейства?

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Законопроект "Про захист майнових прав окремих категорій осіб та відшкодування витрат на догляд за такими особами" оприлюднено для громадського обговорення, а вже потім буде відправлено до парламенту.

Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, попри те, що закон зобов'язує дітей допомагати своїм старим батькам, на практиці ця вимога часто ігнорується. В результаті люди похилого віку, які частково або повністю втрачають дієздатність і вимагають догляду, опиняються в інтернатах або лікувальних установах, де утримуються державним коштом.

Законопроект запроваджує норму, за якою діти зобов'язані будуть компенсувати витрати, які несе державний бюджет на утримання літніх людей. У разі, якщо вони відправляють батьків в інтернат для людей похилого віку чи інший соціальний заклад (психлікарню тощо), вони повинні будуть оплачувати їхнє утримання там.

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Українців зобов'яжуть забезпечувати немічних батьків: за що доведеться платити

Також потрібно буде оплачувати інші види соціальних послуг, які надаються за бюджетний рахунок (наприклад, якщо соцпрацівник приносить продукти, прибирає тощо). Якщо ж спадкоємці не будуть цього робити, установа або місцева влада зможуть звернутися до суду і зажадати відшкодування витрат за три роки.

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Раніше сайт "Сьогодні" писав, що в Україні хочуть змінити правила соцзахисту пенсіонерів і на ці цілі 2021 року витратять 500 млн гривень.

Які елементарні правила варто запам'ятати, щоб не стати жертвою аферистів, дивіться в сюжеті:

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пенсіонери батьки закони обеспечение семьи зміст старожили

Джерело: Сьогодні

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