Українська
$ 27,96
33,46
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Украинцев обяжут обеспечивать немощных родителей: за что придется платить

16 апреля, 15:07

Александра Романюк , Игорь Тимофеев

Молодых членов семейства на уровне закона заставят ухаживать за родителями, даже если они того не хотят.

Семейный кодекс Украины гласит, что совершеннолетние дети обязаны содержать нетрудоспособных родителей. Минсоцполитики намерен защитить права пожилых, определив суммы, которые должны будут тратить взрослые дети на отца и мать, если тем придется воспользоваться услугами соцслужб. Сайт "Сегодня" разбирался, за что же придется платить молодым членам семейства?

Реклама

Законопроект "О защите имущественных прав отдельных категорий лиц и возмещении расходов на уход за такими лицами" обнародован для общественного обсуждения, а уже потом будет отправлен в парламент.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, несмотря на то, что закон обязывает детей помогать своим престарелым родителям, на практике это требование часто игнорируется. В итоге пожилые люди, которые частично или полностью утрачивают дееспособность и требуют ухода, оказываются в интернатах или лечебных учреждениях, где содержатся за государственный счет.

Законопроект вводит норму, по которой дети обязаны будут компенсировать затраты, которые несет государственный бюджет на содержание пожилых людей. В случае, если они отправляют родителей в интернат для престарелых или в другое социальное заведение (психбольницу и т. д.), они должны будут оплачивать их содержание там.

В тренде
Страны скупают пшеницу и растительное масло. Почему во всем мире дорожают продукты

Также нужно будет оплачивать другие виды социальных услуг, которые оказываются за бюджетный счет (например, если соцработник приносит продукты, убирает и т. д.). Если же наследники не будут этого делать, учреждение или местная власть смогут обратиться в суд и потребовать возмещения расходов за три года.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Украине хотят изменить правила соцзащиты пенсионеров и на это цели в 2021 году потратят 500 млн гривен.

Какие элементарные правила стоит запомнить, чтобы не оказаться жертвой аферистов, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

пенсионеры родители закон обеспечение семьи содержание старики

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рынок топлива – с бензином начались перебои, а цены на газ и дизель вырастут еще больше
Рынок топлива – с бензином начались перебои, а цены на газ и дизель вырастут еще большеЭкономика
Гостаможслужба Украины успешно стартовала в 2021 году, исполнив в январе-марте план поступлений на 108%
Гостаможслужба Украины успешно стартовала в 2021 году, исполнив в январе-марте план поступлений на 108%Экономика
Что будет с курсом доллара, если введут всеукраинский локдаун
Что будет с курсом доллара, если введут всеукраинский локдаунЭкономика
В Украине начались перебои с бензином. Куда пропало топливо с АЗС?
В Украине начались перебои с бензином. Куда пропало топливо с АЗС?Авто
Подсолнечное масло по 60 гривен и
Подсолнечное масло по 60 гривен и "золотые" яйца: в Украине взлетели цены на основные продуктыЭкономика
ДТЭК завершил монтаж и начал пусконаладочные работы на первой в Украине промышленной системе накопления энергии
ДТЭК завершил монтаж и начал пусконаладочные работы на первой в Украине промышленной системе накопления энергииЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять