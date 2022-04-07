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Українців евакуюють з Донбасу: графік потягів на 7 квітня

Павло Заяць Павло Заяць
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7 квітня, 08:32
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В "Укрзалізниці" попереджують, що час відправлення може змінюватись
"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних рейсів
"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних рейсів / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" 7 квітня продовжила евакуацію людей з зони бойових дій, зокрема з небезпечних районів Донбасу.

Евакуаційні потяги будуть направлені як у більш безпечні регіони України, так і за кордон. Опублікувано графік рейсів на 7 квітня. В пресслужбі "Укрзалізниці" попереджують, що час відправлення може змінюватись.

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З міста Краматорськ Донецької області:

  • 10:00 – 274/273 Краматорськ – Львів
  • 16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів
  • 18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів

З міста Покровськ Донецької області:

  • 12:00 – 7933 Покровськ – П’ятихатки
  • 13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці
  • 14:00 – 7935 Покровськ – П’ятихатки
  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

Міжнародні евакуаційні рейси на 7 квітня.

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Польща

  • 07:10 – 35/36 Львів – Пшемисль
  • 08:30 – 715/716 Київ – Пас-Вінниця (11:25) – Пшемисль
  • 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
  • 17:02 – 814/813 Львів – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
  • 18:22 – 35/36 Одеса – Пшемисль
  • 19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм

Словаччина

  • 11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице
  • 16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице

Угорщина

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  • Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь
  • 12:30 №33 Мукачево – Будапешт
  • 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт

Румунія

  • 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча

Австрія

  • 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень​​​

Жителів Донбасу закликали евакуюватися

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що жителям Донбасу необхідно виїхати у безпечніші райони України через загрозу наступу військ РФ.

"Не лише поблизу лінії розмежування, а й усьому населенню ми настійно рекомендуємо, щоб вони їхали. Всім необхідним транспортом за певними маршрутами ми забезпечуємо та чітко вказуємо, яким шляхом їхати", – наголосив Кириленко.

За його словами, місцевим жителям потрібно залишити населені пункти, щоб українським військовим було легше захищати територію.

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