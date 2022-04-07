Украинцев эвакуируют с Донбасса: график поездов на 7 апреля

"Укрзализныця" 7 апреля продолжила эвакуацию людей из зоны боевых действий, в том числе из опасных районов Донбасса.
Эвакуационные поезда будут направлены как в более безопасные регионы Украины, так и за границу. Опубликован график рейсов на 7 апреля. В пресс-службе "Укрзализныци" предупреждают, что время отправления может меняться.
Из города Краматорск Донецкой области:
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- 10:00 – 274/273 Краматорск – Львов
- 16:00 – 276/275 Краматорск – Львов
- 18:00 – 278/277 Краматорск – Львов
Из города Покровск Донецкой области:
- 12:00 – 7933 Покровск – Пятихатки
- 13:00 – 236/235 Покровск – Черновцы
- 14:00 – 7935 Покровск – Пятихатки
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
Международные эвакуационные рейсы на 7 апреля.
Польша
- 07:10 – 35/36 Львов – Пшемысль
- 08:30 – 715/716 Киев – Пас-Винница (11:25) – Пшемысль
- 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
- 17:02 – 814/813 Львов – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
- 18:22 – 35/36 Одесса – Пшемысль
- 19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм
Словакия
- 11:35 № 8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице
- 16:50 № 961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице
Венгрия
- В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь
- 12:30 №33 Мукачево – Будапешт
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт
Румыния
- 23:23 Одесса – Измаил – Исакча
Австрия
- 14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена
Жителей Донбасса призвали эвакуироваться
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что жителям Донбасса необходимо выехать в более безопасные районы Украины из-за угрозы наступления войск РФ.
"Не только вблизи линии разграничения, но и всему населению мы настоятельно рекомендуем, чтобы они ехали. Всем необходимым транспортом по определенным маршрутам мы обеспечиваем и четко указываем, по какому пути ехать", – подчеркнул Кириленко.
По его словам, местным жителям следует оставить населенные пункты, чтобы украинским военным было легче защищать территорию.