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Україна заплатить кредиторам на 3,3 млрд гривень більше, ніж очікувалося

14 травня, 10:08

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Міністерство фінансів змінило розрахункові виплати за державним боргом на 2021-й і 2022 рік. Витрати на кредити зростуть

За зовнішнім боргом заплатимо менше, ніж за внутрішнім

За зовнішнім боргом заплатимо менше, ніж за внутрішнім / Фото: AFP

Незважаючи на те що Україні вдалося скоротити державний борг, прогноз з виплат кредиторам на цей рік виріс на 3,3 млрд гривень – до 602 млрд гривень. Всього за внутрішнім боргом 2021 року Україна повинна буде заплатити 441,1 млрд грн, за зовнішнім – 161,3 млрд гривень. А прогноз виплат за держборгом 2022 року зріс майже на 12 млрд грн, до 350,9 млрд гривень.

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Про це свідчать дані Міністерства фінансів України.

Зокрема, прогноз виплат за державним боргом в квітні-червні 2021 року зріс на 0,98 млрд гривень, до 166,7 млрд грн, в липні-вересні – на 0,5 млрд гривень, до 169,6 млрд гривень. Прогноз виплат в жовтні-грудні 2021 року збільшено на 1,9 млрд грн, до 119,9 млрд гривень.

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Читайте також: Альтернатива МВФ? Україна вирішила взяти в борг на міжнародному ринку

Нагадаємо, Україна в березні пройшла перший цього року період пікових виплат за державним боргом. Наступний місяць з високим фінансовим навантаженням – вересень. Експерти наполягають, що до цього моменту Києву слід отримати транш від Міжнародного валютного фонду. Однак перегляд програми МВФ все ще не відбувся.

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