Україна націлилася на 2 транші МВФ: які вимоги залишилося виконати

Більшість домовленостей з Фондом вже втілилися в життя, запевнив прем'єр-міністр Шмигаль. А деякі питання, що залишилися, – суто технічні

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Україна не веде переговори про нову програму з Міжнародним валютним фондом (МВФ) – обговорюється діюча програма. За нею Київ планує отримати ще два транші. Питання, що лишилися, – антикорупція, НАБУ, НАПК та Вища рада правосуддя. Решту домовленостей України або вже виконала, або їхнє виконання – суто технічне питання.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми не починали з МВФ переговори про нову програму. У нас поки триває діюча програма, фактично у нас попереду два транші... Ми працюємо з МВФ майже в щотижневому режимі. Під час останнього спілкування пару тижнів назад ключовими питаннями залишалися антикорупція, НАБУ, НАПКА і Вища рада правосуддя. інших питань немає. Інші питання технічні по типу макропоказників на 2022-2023 роки, бюджетної декларації", – розповів Шмигаль.

Що вже зробили?

Питання реформи СБУ в частині передачі повноважень по економічних злочинах в Бюро економічної безпеки. Закон про БЕБ прийнятий, закон про реформу СБУ прийнятий в першому читанні.

Розблокування великої приватизації – закон прийнятий.

– закон прийнятий. Був прийнятий закон про земельну реформу, зараз на розгляді ще один.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що всі закони, необхідні для програми МВФ, Верховна Рада схвалить до 1 червня.

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Нагадаємо, наразі Україна перебуває у 18-місячній програмою МВФ stand-by, яку затвердили 9 червня 2020 року. Програма розрахована на 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд дол.), але Києву поки вдалося отримати тільки 2,1 млрд дол. першого траншу. 13 лютого 2021 року місія МВФ завершила роботу в Україні без прийняття рішень про перегляд програми stand-by.