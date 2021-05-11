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Україна націлилася на 2 транші МВФ: які вимоги залишилося виконати

11 травня, 09:55

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Більшість домовленостей з Фондом вже втілилися в життя, запевнив прем'єр-міністр Шмигаль. А деякі питання, що залишилися, – суто технічні

/ Фото: Getty Images

Україна не веде переговори про нову програму з Міжнародним валютним фондом (МВФ) – обговорюється діюча програма. За нею Київ планує отримати ще два транші. Питання, що лишилися, – антикорупція, НАБУ, НАПК та Вища рада правосуддя. Решту домовленостей України або вже виконала, або їхнє виконання – суто технічне питання.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми не починали з МВФ переговори про нову програму. У нас поки триває діюча програма, фактично у нас попереду два транші... Ми працюємо з МВФ майже в щотижневому режимі. Під час останнього спілкування пару тижнів назад ключовими питаннями залишалися антикорупція, НАБУ, НАПКА і Вища рада правосуддя. інших питань немає. Інші питання технічні по типу макропоказників на 2022-2023 роки, бюджетної декларації", – розповів Шмигаль.

Що вже зробили?

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
  • Питання реформи СБУ в частині передачі повноважень по економічних злочинах в Бюро економічної безпеки. Закон про БЕБ прийнятий, закон про реформу СБУ прийнятий в першому читанні.
  • Розблокування великої приватизації – закон прийнятий.
  • Був прийнятий закон про земельну реформу, зараз на розгляді ще один.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що всі закони, необхідні для програми МВФ, Верховна Рада схвалить до 1 червня.

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Нагадаємо, наразі Україна перебуває у 18-місячній програмою МВФ stand-by, яку затвердили 9 червня 2020 року. Програма розрахована на 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд дол.), але Києву поки вдалося отримати тільки 2,1 млрд дол. першого траншу. 13 лютого 2021 року місія МВФ завершила роботу в Україні без прийняття рішень про перегляд програми stand-by.

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