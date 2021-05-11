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Украина нацелилась на 2 транша МВФ: какие требования осталось выполнить

11 мая, 09:55

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Большинство договоренностей с Фондом уже воплотились в жизнь, заверил премьер-министр Шмыгаль. А некоторые оставшиеся вопросы – чисто технические

/ Фото: Getty Images

Украина не ведет переговоры о новой программе с Международным валютным фондом (МВФ) – обсуждается действующая программа. По ней Киев планирует получить еще два транша. Оставшиеся вопросы – антикоррупция, НАБУ, НАПК и Высший совет правосудия. Остальные договоренности Украина или уже выполнила, или их выполнение – чисто технический вопрос.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

"Мы не начинали с МВФ переговоры о новой программе. У нас пока продолжается действующая программа, фактически у нас впереди два транша... Мы работаем с МВФ почти в еженедельном режиме. Во время последнего общения пару недель назад ключевыми вопросами оставались антикоррупция, НАБУ, НАПК и Высший совет правосудия. Других вопросов нет. Другие вопросы технические по типу макропоказателей на 2022-2023 годы, бюджетной декларации", - рассказал Шмыгаль.

Что уже сделали?

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  • Разблокирование большой приватизации – закон принят.
  • Был принят закон о земельной реформе, сейчас на рассмотрении еще один.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что все законы, необходимые для программы МВФ, Верховная Рада примет до 1 июня.

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Напомним, сейчас Украина находится в 18-месячной программе МВФ stand-by, которую утвердили 9 июня 2020 года. Программа рассчитана на 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долл.), но Киеву пока удалось получить только 2,1 млрд долл. первого транша. 13 февраля 2021 года миссия МВФ завершила работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы stand-by.

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