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Україна і Польща попросили Байдена допомогти з "Північним потоком – 2". Головні тези звернення

22 лютого, 10:42

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Голови МЗС України та Польщі оприлюднили спільну заяву

Глави Міністерств закордонних справ України і Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау звернулися до президента США Джо Байдена з проханням зупинити будівництво газопроводу "Північний потік – 2", яке триває у водах Данії.

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Звернення міністрів оприлюднило видання Politico. Сайт "Сьогодні" вибрав головні тези.

  • Позиція США залишається важливою для вирішення питань, які стосуються "Північного потоку – 2".

"Ми закликаємо президента США Джо Байдена використовувати всі наявні в його розпорядженні засоби, щоб не допустити завершення проекту", – заявили дипломати.

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  • До позиції Польщі та України вже прислухалися в Конгресі США.

"Наші заклики були почуті в Конгресі США, який наполягав на заходах, спрямованих на зупинення цього небезпечного проекту, який призводить до суперечок", – заявляють Кулеба і Рау.

  • "Північний потік – 2" не можна називати "проектом про енергетичну безпеку Німеччини".
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"Ми поважаємо право Німеччини висловлювати свою думку. Але ми також твердо переконані в тому, що такого роду проекти не можна розглядати вузько через призму двосторонніх відносин, а замість цього слід підходити до ширшій перспективі інтересів і безпеки Європи в цілому", – йдеться у зверненні.

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  • Завершення проекту загрожує українській безпеці і може підірвати довіру українців до Заходу.

"Якщо проєкт виявиться успішним, Росія може спробувати переконати українську громадськість в тому, що Заходу байдужі його власні принципи і, в кінцевому підсумку, безпеку і процвітання України", – підкреслили Кулеба і Рау.

Нагадаємо, раніше прессекретар Білого дому Джен Псакі зазначала, що США будуть погоджувати введення нових санкцій проти "Північного потоку – 2" зі своїми союзниками. За її словами, президент США Джо Байден чітко дав зрозуміти, що вважає проєкт газопроводу "поганою угодою".

При цьому сенатори Конгресу США закликали Байдена ввести санкції проти "Північного потоку – 2". Вони стурбовані появою в ЗМІ інформації про те, що уряд Німеччини пропонувало Вашингтону "знехтувати санкціями, передбаченими законом". В той же час США і Німеччина почали переговори про "Північний потік – 2".

А в тому, чому Німеччина не відмовляється від "Північного потоку – 2", розбиралися ведущий новин "Сьогодні. Підсумки" Олег Панюта разом із оглядачем Наталією Кравченко:

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Польща МЗС газопровід Украина звернення Джо Байден Північний потік 2 Дмитрий Кулеба

Джерело: Сьогодні

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