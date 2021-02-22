Україна і Польща попросили Байдена допомогти з "Північним потоком – 2". Головні тези звернення

Глави Міністерств закордонних справ України і Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау звернулися до президента США Джо Байдена з проханням зупинити будівництво газопроводу "Північний потік – 2", яке триває у водах Данії.
Звернення міністрів оприлюднило видання Politico. Сайт "Сьогодні" вибрав головні тези.
- Позиція США залишається важливою для вирішення питань, які стосуються "Північного потоку – 2".
"Ми закликаємо президента США Джо Байдена використовувати всі наявні в його розпорядженні засоби, щоб не допустити завершення проекту", – заявили дипломати.
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- До позиції Польщі та України вже прислухалися в Конгресі США.
"Наші заклики були почуті в Конгресі США, який наполягав на заходах, спрямованих на зупинення цього небезпечного проекту, який призводить до суперечок", – заявляють Кулеба і Рау.
- "Північний потік – 2" не можна називати "проектом про енергетичну безпеку Німеччини".
"Ми поважаємо право Німеччини висловлювати свою думку. Але ми також твердо переконані в тому, що такого роду проекти не можна розглядати вузько через призму двосторонніх відносин, а замість цього слід підходити до ширшій перспективі інтересів і безпеки Європи в цілому", – йдеться у зверненні.
- Завершення проекту загрожує українській безпеці і може підірвати довіру українців до Заходу.
"Якщо проєкт виявиться успішним, Росія може спробувати переконати українську громадськість в тому, що Заходу байдужі його власні принципи і, в кінцевому підсумку, безпеку і процвітання України", – підкреслили Кулеба і Рау.
Нагадаємо, раніше прессекретар Білого дому Джен Псакі зазначала, що США будуть погоджувати введення нових санкцій проти "Північного потоку – 2" зі своїми союзниками. За її словами, президент США Джо Байден чітко дав зрозуміти, що вважає проєкт газопроводу "поганою угодою".
При цьому сенатори Конгресу США закликали Байдена ввести санкції проти "Північного потоку – 2". Вони стурбовані появою в ЗМІ інформації про те, що уряд Німеччини пропонувало Вашингтону "знехтувати санкціями, передбаченими законом". В той же час США і Німеччина почали переговори про "Північний потік – 2".
А в тому, чому Німеччина не відмовляється від "Північного потоку – 2", розбиралися ведущий новин "Сьогодні. Підсумки" Олег Панюта разом із оглядачем Наталією Кравченко:
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