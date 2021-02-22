Украина и Польша попросили Байдена помочь с "Северным потоком – 2". Главные тезисы обращения

Главы Министерств иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство газопровода "Северный поток – 2", которое продолжается в водах Дании.

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Обращение министров обнародовало издание Politico. Сайт "Сегодня" выбрал главные тезисы.

Позиция США остается важной для решения вопросов, которые касаются "Северного потока – 2".

"Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта", – заявили дипломаты.

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К позиции Польши и Украины уже прислушались в Конгрессе США.

"Наши призывы были услышаны в Конгрессе США, который настаивал на мерах, направленных на остановку этого опасного, вызывающего разногласия проекта", - заявляют Кулеба и Рау.

"Северный поток – 2" нельзя называть "проектом об энергетической безопасности Германии".

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"Мы уважаем право Германии выражать свою точку зрения. Но мы также твердо убеждены в том, что такого рода проекты нельзя рассматривать узко через призму двусторонних отношений, а вместо этого следует подходить к более широкой перспективе интересов и безопасности Европы в целом", – говорится в обращении.

Завершение проекта угрожает украинской безопасности и может подорвать доверие украинцев к Западу.

"Если проект окажется успешным, Россия может попытаться убедить украинскую общественность в том, что Западу безразличны его собственные принципы и, в конечном итоге, безопасность и процветание Украины", – подчеркнули Кулеба и Рау.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что США будут согласовывать введение новых санкций против "Северного потока – 2" со своими союзниками. По ее словам, президент США Джо Байден четко дал понять, что считает проект газопровода "плохой сделкой".

При этом сенаторы Конгресса США призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока – 2". Они обеспокоены появившейся в СМИ информацией о том, что правительство Германии предлагало Вашингтону "пренебречь санкциями, предусмотренными законом". В то же время США и Германия начали переговоры о "Северном потоке – 2".

А в том, почему Германия не отказывается от "Северного потока – 2", разбирались ведущий новостей "Сегодня.Итоги" Олег Панюта вместе с обозревателем Натальей Кравченко:

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