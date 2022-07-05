У російських окупантів з'явився новий маршрут для збуту краденого зерна – розслідування (відео)

На супутникові знімки потрапили два кораблі з Криму, де вони завантажувалися зерном, а потім відпливали до турецьких портів і там розвантажувалися

Росія краде зерно в Україні та збуває його в Туреччині / Фото: Колаж: Сьогодні

Хоча влада Туреччини неодноразово заявляла про те, що не купуватиме вкрадене Росією українське зерно з окупованих територій, у морських портах країни регулярно бувають судна з продукцією з анексованого Криму.

Про це розповіли журналісти-розслідувачі у програмі "Схеми".

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Як росіяни вивозять українське зерно до Туреччини

На прикладі російського та сирійського кораблів журналісти показали, як вантажні кораблі заходили до порту Севастополя, який перебуває під санкціями, де через термінал "Авліта" завантажувалися зерном, потім йшли до Туреччини, де й розвантажувалася продукція. Коли кораблі заходили до кримського порту, то відключали радари, тому пересування кораблів неможливо було відстежити через системи моніторингу Marine Traffic чи Equasis. Проте їхнє перебування в "Авліті" та завантаження продукцією фіксують супутникові знімки.

Одне з таких суден – "Михайло Ненашев" під російським прапором. Його пересування із Криму до Туреччини журналісти фіксували тричі. Так, 15 квітня 2022 року супутник Planet Labs зафіксував корабель біля "Авліти", через вимкнені протягом трьох днів радари він залишався "непомітним" для системи моніторингу Marine Traffic. Але сервіс зафіксував, що до заходу до порту в Криму балкер був порожнім, а потім уже завантаженим. 22 квітня судно з'явилося в турецькому порту Дерінджі, а через день моніторинг зафіксував, що вантажу на кораблі вже не залишилося.

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Другий корабель, який помітили журналісти – сирійський Finikia. Згідно з супутниковими знімками, 20 квітня він з'явився у кримському порту "Авліта". На радарах судно з'явилося лише 21 квітня і вийшло у море вже завантаженим. А 29 квітня пришвартувалося у турецькому Немруті та розвантажило зерно.

Незабаром процедура повторилася: 10 травня балкер вимкнув радари, але 13 травня його у Криму зафіксували супутники, там він завантажився зерном та 24 травня прибув до Іскандеруну.

Як відреагувала українська влада

Журналісти поспілкувалися з послом України у Туреччині Василем Боднаром. Ось що він розповів:

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"Нам кажуть, що російські документи, які надаються для ввезення зерна в порт – вони легальні і вони їх сприймають як необхідні для того, щоб розвантажити судно у законний спосіб", – зауважив Василь Боднар.

А в Мінагрополітики України додали, що вирощеного в Криму зерна вистачає лише для внутрішнього споживання, бо Київ не постачав воду для зрошення.

Раніше сайт "Сьогодні" показував, як росіяни на окупованих територіях крадуть українську пшеницю, і писали, як планують експортувати українське зерно під час війни.