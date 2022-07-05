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У российских оккупантов появился новый маршрут для сбыта краденного зерна – расследование (видео)

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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5 июля, 11:13
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На спутниковые снимки попали два корабля из Крыма, где они загружались зерном, а потом уплывали в турецкие порты и там разгружались
Россия воруют зерно в Украине и сбывает его в Турции
Россия воруют зерно в Украине и сбывает его в Турции / Фото: YouTube, Коллаж: Сегодня

Хотя власти Турции неоднократно заявляли о том, что не будут покупать украденное Россией украинское зерно с оккупированных территорий, в морских портах страны регулярно наблюдают судна с продукцией из аннексированного Крыма.

Об этом рассказали журналисты-расследователи в программе "Схемы".

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Как россияне вывозят украинское зерно в Турцию

На примере российского и сирийского кораблей журналисты показали, как грузовые корабли заходили в порт Севастополя, который находится под санкциями, где через терминал "Авлита" загружались зерном, потом уплывали в Турцию, где и разгружалась продукция. Когда корабли заходили в крымский порт, то отключали радары, поэтому передвижение кораблей невозможно было отследить через системы мониторинга Marine Traffic или Equasis. Однако их пребывание в "Авлите" и загружение продукцией фиксируют спутниковые снимки.

Одно из таких суден — "Михаил Ненашев" под российским флагом. Его передвижение из Крыма в Турцию журналисты фиксировали трижды. Так, 15 апреля 2022 года спутник Planet Labs зафиксировал корабль возле "Авлиты", из-за выключенных на протяжении трех дней радаров он оставался "незаметным" для системы мониторинга Marine Traffic. Но сервис зафиксировал, что до захода в порт Крыма балкер был пустой, а после — уже загруженным. 22 апреля судно появилось в турецком порту Дериндже, а через день мониторинг зафиксировал, что груза на корабле уже не осталось.

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Второй корабль, который заметили журналисты — сирийский Finikia. Согласно спутниковым снимкам, 20 апреля появился в крымском порту "Авлита". На радарах судно появилось только 21 апреля и вышло в море уже загруженным. А 29 апреля пришвартовалось в турецком Немруте и разгрузило зерно.

Вскоре процедура повторилась: 10 мая балкер выключил радары, но 13 мая его в Крыму зафиксировали спутники, там он загрузился зерном и 24 мая прибыл в Искандерун.

Как отреагировали украинские власти

Журналисты пообщались с послом Украины в Турции Василием Боднарем. Вот, что он рассказал:

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"Нам говорят, что российские документы, которые предоставляются для ввоза зерна в порт – они легальны и они их воспринимают как необходимые для того, чтобы разгрузить судно законным способом" — отметил Василий Боднарь.

А в Минагрополитики Укрины добавили, что выращенного в Крыму зерна хватает только для внутреннего потребления, потому что Киев не поставлял воду для орошения.

Ранее сайт "Сегодня" показывал, как россияне на оккупированных территориях воруют украинскую пшеницу, и писали, как планируют экспортировать украинское зерно во время войны.

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