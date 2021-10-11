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Паливний колапс? Чому українці скоро можуть залишитися без дизпалива

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
11 жовтня, 13:28
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Міненерго допустило дві помилки, які можуть вплинути не тільки на ДП, а й на бензин
З 16 жовтня 2021 року імпортери і вітчизняні виробники не зможуть продавати зимове ДТ
З 16 жовтня 2021 року імпортери і вітчизняні виробники не зможуть продавати зимове ДТ / Фото: Колаж: Сьогодні

Нафтогазова Асоціація України звернулася до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням до 15 жовтня виправити помилки, допущені при внесенні змін до техрегламенту для світлих нафтопродуктів. Вони можуть створити гострий дефіцит чистих бензинів і залишити всіх українців без ДТ.

Про це повідомляється на сайті НАУ.

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Першою помилкою називають відсутність в техрегламенті показника "граничної температури фільтрування" для зимового і арктичного видів ДТ. Отже, з 16 жовтня 2021 року імпортери і вітчизняні виробники не зможуть продавати зимовий ДТ, а продаж літнього ДП з 16 жовтня буде заборонено в зв'язку з закінченням літнього періоду, який триває з 16 квітня по 15 жовтня. Оскільки проведення відповідності ДП вимогам техрегламенту і оформлення паспорта якості палива стає неможливим.

У такому випадку без палива можуть залишитися оборона, Держрезерв, державні і комунальні служби, промислові та приватні споживачі.

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А друга помилка вже стосується бензинів. У техрегламент ввели нову класифікацію без вмісту біоетанолу – Е0. Також, потрібно було прописати порядок його маркування, чого не було зроблено. Тепер цей вид палива, як би існує (є його опис, вимоги до фізико-хімічних показників і тощо), Але в техрегламенті не вказано, як він повинен бути маркований.

Отже, продається з ризиками отримання величезних штрафів за формальні невідповідності в документах, що виникли в зв'язку з допущеною в технічному регламенті помилкою. А припинити його продаж неможливо, так як це створить його гострий дефіцит для всіх споживачів.

У цьому випадку найбільше може постраждати оборона і Держрезерв, так як для довгострокового зберігання необхідно купувати виключно чистий (безбіоетанольний) бензин.

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Кабмін встановлює граничні ціни на бензин

У травні цього року на час карантину уряд вирішив ввести регулювання цін на непреміальний бензин і ДТ. Таке рішення було прийнято, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-палива і автогазу не регулюється.

Гранична ціна включає в себе середню вартість палива і націнку, розмір якої обмежений для дизпалива сумою не вище 7 грн за літр, а для бензину – не вище 5 грн за літр.

До слова, в Україні незабаром можуть зникнути з продажу автомобілі на бензині і дизелі.

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