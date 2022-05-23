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Технічний прогрес під загрозою: яких ґаджетів у РФ можуть більше не побачити

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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23 травня, 14:06
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Розповідаємо, імпорт яких популярних ґаджетів скоротився у РФ, і що пропонують населенню натомість
Росіяни переходять на кнопкові телефони
Росіяни переходять на кнопкові телефони / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через санкції за війну проти України населенню РФ стає все скрутніше. Вони залишаються без деяких товарів, ціни на ці товари ростуть, так само як і частішають крадіжки.

А тепер вони змушені замість смартфонів переходити на кнопкові телефони. Про те, що імпорт сучасних ґаджетів скорочується, пишуть російські ЗМІ.

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Кнопкові телефони популярні не лише через низьку ціну

Згідно з даними, за перші три місяці 2022 року до Росії поставки кнопкових телефонів зросли на 43% порівняно з таким самим періодом минулого року, показники сягнули до 3,5 млн пристроїв. Половина імпорту припала на російські бренди.

Водночас імпорт смартфонів скоротився на 14%. Це 6,8 млн штук.

Однак загалом у РФ завезли стільки ж техніки, що і в такому ж періоді минулого року. Хоча й обсяг цього ринку через зростання цін виріс на 10% і досяг 197 млрд рублів.

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Причинами таких змін називають не тільки низьку ціну, батарею, яка довго тримає заряд, та відсутність можливості виходу в інтернет. Причинами стали ще й проблеми з логістикою та нелояльність світових брендів до агресора. Як зазначають російські аналітики, "виявляється, бренд може просто покинути свій ринок".

Наприклад, Apple і Samsung не постачають смартфони до РФ з кінця лютого.

Дефіцит є і на інші товари й сировину

Раніше "Сьогодні" писали, що в РФ помітили нестачу жерсті для виробництва консервних банок.Зазвичай заводи в РФ купували банки та жерсть для них у Європі, Японії і Китаї. Але тепер через санкції поставки є тільки з Китаю.

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Також проблеми виникли через порушення логістичних шляхів. Росіяни намагаються знайти нових постачальників, однак зробити це їм дуже складно.

Ціни на найдешевші консерви уже підскочили на 28%. Сама тара подорожчала на 60-70%. Тепер у супермаркетах РФ банка шпротів в середньому коштує 120 рублів (приблизно 55 грн), а кільки 70 рублів (32 грн).

Також ми розповідали, що санкції вплинули і на те, що переробники текстилю у РФ втратили 85% необхідної їм сировини.

73% обсягу сировини, яку використовували переробники текстилю, були імпортними, і їх перестали завозити з початку травня. Ще 12% сировини давала шведська мережа H&M. У її магазинах збирали старий одяг, однак цей ресурс зник після того, як компанія пішла з ринку РФ.

Виробники кажуть, що заповнити дефіцит російські компанії не можуть. Ціни на російський вторинний текстиль зросли втричі, доставка сировини з Європи подорожчала у сім-вісім разів.

Одна з ідей, які пропонують підприємці, – збирати старий одяг у людей. На думку деяких із них, можна створити систему збирання одягу ідентичну такій, як збирають макулатуру.

Ми також розповідали, чому російська "дочка" корпорації Google заявила, що планує звернутися до арбітражного суду, щоб її визнали банкрутом.

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