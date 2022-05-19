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З миру по нитці: чому у росіян можуть почати відбирати одяг

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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19 травня, 14:58
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Розповідаємо, як санкції вплинули на те, що з населення Росії можуть збирати одяг
Як в Росії боряться з наслідками санкцій
Як в Росії боряться з наслідками санкцій / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Обмеження Заходу щодо РФ за її агресію проти України позбавляють російських виробників важливих деталей і сировини. Санкції вплинули і на те, що переробники текстилю у РФ втратили 85% необхідної їм сировини.

Про такі втрати пишуть російські ЗМІ. Як підприємці планують заміщувати нестачу?

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На допомогу прийде населення

Переробникам не вистачає 85% сировини, яку вони отримували до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Використовували вони її для виробництва обтиральної ганчірки та регенеративного волокна.

Основними покупцями обтиральної ганчірки були машинобудівні та ремонтні підприємства. Регенеративне волокно використовується для випуску утеплювальних та ізоляційних матеріалів, подушок та матраців.

73% обсягу сировини, яку використовували переробники текстилю, були імпортними, і їх перестали завозити з початку травня. Ще 12% сировини давала шведська мережа H&M. У її магазинах збирали старий одяг, однак цей ресурс зник після того, як компанія пішла з ринку РФ.

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Виробники кажуть, що заповнити дефіцит російські компанії не можуть. Ціни на російський вторинний текстиль зросли втричі, доставка сировини з Європи подорожчала у сім-вісім разів.

Одна з ідей, які пропонують підприємці, – збирати старий одяг у людей. На думку деяких із них, можна створити систему збирання одягу ідентичну такій, як збирають макулатуру. Це допоможе переробникам текстилю побороти дефіцит.

Росіянам не вистачає жерсті

Раніше "Сьогодні" писали, що в Росії помітили нестачу жерсті для виробництва консервних банок. Ціни на найдешевші консерви уже підскочили на 28%.

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Тепер у супермаркетах РФ банка шпротів в середньому коштує 120 рублів (приблизно 55 грн), а кільки 70 рублів (32 грн). Сама тара подорожчала на 60-70%.

Зазвичай заводи в РФ купували банки та жерсть для них у Європі, Японії і Китаї. Але тепер через санкції поставки є тільки з Китаю. Також проблеми виникли через порушення логістичних шляхів. Росіяни намагаються знайти нових постачальників, однак зробити це їм дуже складно.

Ми також розповідали, як в Криму росіяни примусово забирають житло у людей, та чому російська "дочка" транснаціональної корпорації Google заявила, що планує звернутися до арбітражного суду, щоб її визнали банкрутом.

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