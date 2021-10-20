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Зварили "золотий шов": Польща і Литва об'єднали газопроводи

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
20 жовтня, 13:28
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Польща і Литва з'єднали свої газопроводи в одну трубу – коли почне циркулювати газ
Польща і Литва об'єднали свої газопроводи
Польща і Литва об'єднали свої газопроводи / Фото: Колаж: Сьогодні

Литва та Польща з'єднали свої газопроводи, під час прокладання магістрального газопроводу між країнами було зварено "золотий шов".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", 20 жовтня.

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Тепер газопровід GIPL з'єднує системи передання газу цих двох країн. Литовська компанія Amber Grid повідомила, що виконано вже 95% будівельних робіт на території країни.

Газ почне циркулювати між Литвою та Польщею вже наступного року. Залишилось завершити роботи з обладнанням та перевірити трубопровід.

Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс та уповноважений уряду Польщі щодо стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський відвідають місце з'єднання газопроводів 22 жовтня, на кордоні двох держав.

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Тепер, загальна протяжність трубопроводу становить 508 кілометрів. Із них більша частина (342 км) прокладено в Польщі, а решта (165 км) в Литві.

Раніше ми писали, що Польща є однією з тих країн, які виступають різко проти запуску російського газопроводу "Північний потік-2". Голова бюро Нацбезпеки Павло Солох заявив, що цей проект створює загрозу чергової військової агресії РФ.

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