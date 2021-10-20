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Сварили "золотой шов": Польша и Литва объединили газопроводы

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
20 октября, 13:28
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Польша и Литва соединили свои газопроводы в одну трубу – когда начнет циркулировать газ
Польша и Литва объединили свои газопроводы
Польша и Литва объединили свои газопроводы / Фото: Коллаж: Сегодня

Литва и Польша объединили свои газопроводы, во время прокладки магистрального газопровода между странами был сварен "золотой шов".

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина " 20 октября.

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Теперь газопровод GIPL объединяет системы передачи газа этих двух стран. Литовская компания Amber Grid сообщила, что выполнено уже 95% строительных работ на территории страны.

Газ начнет циркулировать между Литвой и Польшей в следующем году. Осталось завершить работы с оборудованием и проверить трубопровод.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис и уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский посетят место объединения газопроводов 22 октября, на границе двух государств.

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Теперь, общая протяженность трубопровода составляет 508 километров. Из них большая часть (342 км) проложена в Польше, а остальные (165 км) в Литве.

Ранее мы писали, что Польша является одной из тех стран, которые выступают резко против запуска российского газопровода "Северный поток-2". Глава бюро нацбезопасности Павел Солох заявил, что этот проект создает угрозу очередной военной агрессии РФ.

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