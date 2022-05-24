Країна розвалюється: економіці РФ загрожує найбільший занепад з часів розвалу СРСР

Прогнозується, що ВВП Росії обвалиться на 30% до кінця 2022 року через війну та західні санкції.

Росії загрожує крах / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська економіка починає розвалюватися – імпорт у РФ скоротився майже на 50%. Це означає, що росіяни фактично залишилися без ресурсів, технологій та товарів із-за кордону.

Про це пише видання Insider.

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"Економіка руйнується. Ми прогнозуємо обвал ВВП на 30% до кінця 2022 року", – каже головний економіст торгової групи Інституту міжнародних фінансів Робін Брукс.

За словами експерта, зібрані за допомогою дослідника IIF Джонатана Пінгла дані показують, що експорт із 20 країн до Росії у квітні скоротився на 50% порівняно з тим самим періодом 2021 року. Але Кремль продовжує торгувати нафтою і газом — головними джерелами доходів, тому місячний експорт з Росії в інші країни у квітні зріс на 64% порівняно з тим же періодом минулого року.

Робін Брукс зазначив, що позитивне сальдо рахунку поточних операцій країни було "величезним", а це означає, що Росія на експорт віддавала більше, ніж отримувала імпорт.

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Імпорт дуже важливий для існування Росії

Російський економіст і соціолог Владислав Іноземцев раніше в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24" зазначив, що саме імпорт критично важливий для економіки РФ.

"Вірю в повне припинення в Росію імпорту чогось. Росія критично залежить від критичних імпортів", – сказав він.

За словами експерта, це стосується фармацевтичного, сільськогосподарського та продовольчого ринків, а також ринку медичного обладнання, електронних гаджетів, апаратів для прийому мобільного сигналу, оргтехніки, комп'ютерних систем, комплектуючих для транспорту. Усе це завозиться до Росії більш ніж 95%.

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Річ у тім, що Росія взагалі займається виробництвом вакцини для сільськогосподарських тварин. Їх повністю завозять, а всі яйця для бройлерів – європейські, як і насіння цукрових буряків.

Раніше ми вже розповідали, що в Росії через західних санкцій розпочався дефіцит комплектуючих для автомобілів, тому РФ веде переговори з китайськими автовиробниками щодо партнерства. Також "Сегодня" писали, коли росіяни нарешті відчують ефект від санкцій.