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США, Європі чи Азії? Кому нашкодили введені Заходом санкції проти Росії

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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8 травня, 13:08
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Розповідаємо, чи справляється економіка Росії з санкціями за війну в Україні
Як санкції шкодять Росії
Як санкції шкодять Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна проти України, а також потужні західні санкції запустили процес регресії російської економіки. Падіння ВВП РФ за 2022 може становити 14,8%.

Про це йдеться у дослідженні, яке опублікувала група економістів Корнел Мальштейн, Крістін МакДеніел, Саймон Шропп та Марінос Цігас.

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Зазначається, що найбільше ВВП Росії постраждає від виведення прямих іноземних інвестицій союзників (12,53%).

Крім того, серйозно економіці Росії, на думку економістів, зашкодить торговельне ембарго.

"Ембарго союзників на імпорт та експорт призводить до погіршення умов торгівлі Росії, оскільки її відносні експортні ціни значно знижуються. Більше того, у Росії спостерігається неефективний перерозподіл ресурсів, оскільки вона реорганізує свою економіку у бік автаркії та позбавляється відносно ефективних і просунутих торгових партнерів", – йдеться у дослідженні.

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Щодо країн-союзників — вони значно менше страждають від власного торговельного ембарго: середньозважені втрати ВВП, за підрахунками експертів, становитимуть лише 0,52%.

Найменше санкції шкодять США, найбільше — Німеччині (-1,16% від ВВП) та низці східноєвропейських країн (-1,6%).

Країни, які поки що дотримуються нейтралітету щодо санкцій проти Росії (Туреччина, Китай та Індія), практично не відчують ефекту від введених Заходом санкцій проти РФ.

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Санкції проти Росії

Квітневий пакет санкцій США проти Росії передбачав обмеження для багатьох великих компаній. У списку опинилися Ощадбанк, Альфа-Банк, а також фізичні особи, зокрема дочки Володимира Путіна та Сергія Лаврова, Дмитро Медведєв, Михайло Мішустін та члени Радбезу РФ.

Перед цим удару по Альфа-Банку завдала Велика Британія, яка заморозила активи банку з РФ. Британці усвідомлювали, що банк був одним з головних приватних кредиторів Росії.

Раніше ми писали, що в українських банках знайшли 200 млрд грн, що належать банкам Росії та Білорусі, і розповідали, що через економічні обмеження, накладені на російський Альфа-Банк, його дочірня компанія в Нідерландах збанкрутувала.

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