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Попит на Крим різко впав: чому росіяни більше не хочуть їхати на півострів

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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19 квітня, 16:03
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Туристичний потік росіян до окупованого Криму знизився майже наполовину, пояснюють це кількома причинами
Люди бояться їхати в Крим через туристичну небезпеку
Люди бояться їхати в Крим через туристичну небезпеку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Продаж турів на півострові Крим фактично зупинився. Попит на них зменшився на 30-45%.

Про це пише "Комерсант".

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Як наслідок — Крим вперше не увійшов до топ-5 найбільш затребуваних внутрішніх курортів на травневі свята. Серед причин учасники ринку називають заборону з 24 лютого через війну в Україні на авіасполучення з окупованим Сімферополем та побоювання туристів через "терористичну небезпеку".

Різке падіння попиту на Крим фіксують і системи бронювання. За підрахунками Tvil.ru, напрямок у березні-квітні формує 18% проти звичайних 70-75%.

За словами директора з розвитку сервісу Оксани Шустікової, це повʼязано з транспортними проблемами: місця на комфортні поїзди в цьому напрямку заброньовані відрядженнями, більшість туристів не знають, як дістатися півострова.

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"Влада Криму розраховує цього року прийняти близько 10 млн осіб, але реально мова швидше піде про 6-6,5 млн", — зазначає один із співрозмовників видання.

У Криму примусово забирають житло

В Криму окупаційна влада схвалила поправки до Цивільного кодексу про примусове вилучення майна у іноземців, які вчинили "недружні" дії щодо Росії.

Депутати підтримали законодавчу ініціативу одноголосно.

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За словами віцеспікера Держради Алли Пономаренко, цей проєкт дозволить забрати право власності на майно в Криму, що належить "іноземним державам та іноземним особам, пов'язаним з іноземними державами, які здійснюють щодо Росії, російських юридичних та фізичних осіб недружні дії".

Нагадаємо, у наших громадян, які тікають від війни на територію тимчасово окупованого Криму, окупаційні адміністрації Росії вилучають українські паспорти та надають "свідоцтва", що не мають жодної юридичної сили.

Нагадаємо, що у Криму почався масовий продаж нерухомості, яка належить колаборантам та російським колонізаторам.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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