Школи, дитсадки та спортмайданчики: скільки витратять на "Велике будівництво" в Київській області та звідки гроші

Роботи на більшості об'єктів завершені вже на третину, відзвітували в Київській облдержадміністрації

У Київській області проходить "Велике будівництво" / Фото: Сьогодні, Офис Президента Украины

На реалізацію в Київській області програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" цього року спрямують 335 млн гривень. Практично всі ці гроші підуть на поліпшення соціальної інфраструктури – шкіл, дитячих садків, спортивних локацій, повідомила пресслужба Київської ОДА.

Реклама

Гроші на будівництво, капітальні ремонти та реконструкції надходять з різних джерел:

80 млн гривень – з Державного фонду регіонального розвитку;

231 млн – співфінансування з місцевих бюджетів;

3,6 млн – кошти Централізованого сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива;

20 млн – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів.

"Цього року "Велике будівництво "в нашій області включає 18 соціальних об'єктів. Загальний ступінь будівельної готовності по них заказ становить 34%. Щотижня маємо позитивну динаміку. Реалізація проєктів проходить згідно з планом" , – сказав заступник голови КОДА Андрій Лісовик.

Йдеться про п'ять шкіл, шість дитячих садків, шість спортивних локацій і один Центр надання адміністративних послуг.

Читайте також: Нову окружну дорогу Києва допоможуть будувати американці

Реклама

Нагадаємо, заступник глави Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше розповів, що президентська програма в цьому році продовжить розвиток соціальної інфраструктури. Планується побудувати або відремонтувати 95 шкіл, 70 садків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 прийомних відділень в лікарнях тощо.

Крім того, "Укравтодор" вже зробив перші кроки до будівництва Київської окружної дороги, замовивши проектування перших ділянок. Передбачається, що це буде маршрут-півкільце навколо Києва, він починатиметься від дороги М-07 Київ – Ковель і пройде через дороги М-05 Київ – Одеса, Н-01 Київ – Знам'янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь, М-03 Київ – Харків – Довжанський, а обхід міста Бровари буде виводити до дороги М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі.

А про те, як погані дороги впливають на людей, чи є в України гроші на масштабні ремонти, і багато іншого, дізнавайтеся в репортажі-розслідуванні "Слідами Великого будівництва":