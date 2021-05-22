Сфера розваг на голодному пайку: які "плюшки" пропонують артисти і ведучі свят

До локдауну ринку розважальних послуг активно розвивався, але довелося на рік затягти паски

Сфера розваг сидить на голодному пайку / скриншот

Квітневий локдаун дуже вдарив по роздрібній торгівлі у країні. Держстат порахував – українці стали купувати менше харчів, одягу, техніки та більше платять за комуналку, яка підвищилася більш як на чверть за останній рік. І продовжує рости. Також люди почали проїдати валютні заощадження.

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Рік пройшов без гучних гулянок та помпезних весіль. Через коронавірусні обмеження українці суттєво скоротили витрати і на відпочинок. А це вдарило по доходах артистів та ведучих свят. Яка сьогодні ситуація на ринку розважальних послуг?

Підправити грим, зачесати волосся і до роботи. Акторка Ольга Шумейко жартома називає себе "заслуженою Мишою Києва" і майже 10 років перетворює дитячі дні народження на казку. У п’ятниця, суботу й неділю могла проводити по три свята, в будні – по одному. Однак за останній рік підступна пандемія скоригувала плани на розваги.

Яскравий реквізит, музика і конкурси – те, що завжди вабило аудиторію, тепер варто помножити на два – аби запросили саме вас. Каже керівник агенції з організації дитячих свят Артур Пайрері.

"Ми ввели дуже багато додаткових "плюшок", за безкоштовно. Приміром, трансфер зараз по Києву люди не оплачують. Ми додатково ввели аквагрим, який не оплачується, повітряні кульки, які додатково не оплачуються. І ми привозимо величезну установку мильних бульбашок цілком безкоштовно, хоча раніше це коштувало 800 гривень".

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Шукають варіанти подешевше навіть молодята. Бюджети для гучних весіль скротили, а застілля перевезли за місто – бо так дешевше. Ведуча весільних церемоній Ольга Балагур розповідає, що 2019 року "залізобетонно" проводила три весілля на тиждень. А зараз, якщо є два весілля на тиждень – це дуже-дуже круто.

Вже рік не виходила на сцену співачка Аля Федорова. До пандемії її часто запрошували на великі концерти й міжнародні фестивалі. Вона 17 років активно виступає. Тепер змушена шукати варіанти:

"Я викладаю зараз, я репетитор. Також пишу музику на замовлення – через сайти якось продаються – це поки все, чим я можу собі дозволити заробляти".

Артисти, музики, танцівники балету в основному без роботи. Розваги відійшли на другий план, великі майданчики заборонені. Вільний час Аля присвятила написанню нових треків. Сподівається, що вже наприкінці місяця знову вийде до глядачів.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розповідав, скільки коштуватиме випускний 2021 у школі з рестораном, музикою та ведучим.