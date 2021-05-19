Професії майбутнього для України – на кого вчитися, щоб через 5 років була робота

Розвиватися доведеться представникам усіх професій, впевнені експерти / Фото: Getty Images

Пандемія коронавірусу вплинула на зарплати і безробіття в Україні, але через п'ять років задавати тренди на ринку праці будуть інші фактори. Тим, хто зараз визначається з майбутньою професією, радять звернути увагу на менеджмент з продажів та персоналу, агросектор, IT-сферу, екологію, а також сферу послуг і робочі спеціальності (особливо ті, що стосуються автомобільного ремонту).

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Про це сайту "Сьогодні" розповіли старший аналітик компанії Empori group Артем Беркович і бізнес-експерт Сергій Сароян. Фахівці підкреслюють: нові тренди вимагають від будь-яких фахівців поглиблення знань. Тоді можна буде співпрацювати із західними компаніями.

Менеджери з продажу, менеджери з персоналу, маркетологи, юристи

Це так звані синтетичні фахівці, які самі нічого не виробляють. Але такі професії будуть затребувані завжди, впевнений Беркович.

"Великі компанії заходять на ринок України і хочуть зайняти частку ринку. Якісних співробітників завжди будуть забирати в компанії на високі оклади. Пандемія в даному випадку потребуватиме від цих фахівців готовності змінювати свій робочий уклад і підтримувати стабільність роботи компанії (навіть моральний дух)", – пояснив експерт.

IT-сектор

Ця сфера залишається найбільш перспективною сферою – як по зарплатах, так і за кількістю вакансій.

"Найбільш затребуваний напрямок, яке буде актуальний протягом наступних 5-10 років, – це безперечно IT. Сфера багатогранна, так що компаніям потрібні все: від розробників ПЗ до обслуговувачів IT-інфраструктури. Зарплати тут найцікавіші: дохід хорошого фахівця можна порівняти з зарплатою керівника вищої ланки з інших сфер ", – вважає Сароян.

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Агросектор

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Тут є нюанс. Навчання за такими спеціальностями в нашій країні поки не сучасне, тому майбутнім хорошим фахівцям радять відправитися за знаннями за кордон.

"Доведеться проходити додаткові курси на заході, щоб розбиратися і в сучасних методах селекції, і в технічні новинках, які вже активно використовують у всьому світі", – попередив Беркович.

Екологія

На Заході вже кілька років дуже модним є біохакінг – це прийде і в нашу країну, вважає Беркович.

"Екологи будуть дуже важливі. Недарма багато компаній вказують в своїх звітностях екологічність, і це є тригером для вибору покупки акцій. З огляду на побоювання світу за вплив майнінгу криптовалют на екологію, можна чекати, що цей напрямок і фахівці будуть розвиватися в майбутні роки", – говорить експерт.

Сфера послуг і робочі спеціальності

В першу чергу, завжди будуть затребувані фахівці в індустрії краси. При цьому пандемія внесла свої корективи – у багатьох країнах активно розвивається сервіс з послуг майстра краси на дім.

"З відновленням рівня епідеміологічної безпеки в Україні можна чекати, що такі послуги у нас теж будуть затребувані", – вважає аналітик.

Також регулярно будуть потрібні психологи. Ця професія навряд чи буде високооплачуваною, але без роботи через п'ять років такі фахівці не залишаться, зазначає Беркович.

"В країні культура розвивається, не зважаючи на страшні періоди життя людей після 2014 року, включаючи воєнний час і кризу пандемії. Відкривається все більше центрів з психологічним ухилом, наприклад, на розуміння дітей або на психологічний дозвілля. Як інструктори з йоги стали звичним явищем в нашій країні, так і психологи будуть потрібні", – говорить експерт.

В цілому попит на робітничі професії в Україні не зник. Особливо будуть необхідні майстри з ремонту автомобілів. Йдеться насамперед про тих, хто буде добре розуміти електроніку і якісно ремонтувати прості поломки в автомобілях.

"Так вже вийшло, що за останні роки в Україну продавали багато дешевих авто, що вийшли з користування в країнах ЄС. Вони ще довго будуть на території України, і через рівень життя доводиться очікувати, що перетяжка салону шкірою, умовно, буде менш затребувана, ніж проста ремонтна майстерня. Тобто це відкриває непогану можливість відкрити свою справу", – вважає Беркович.

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До речі, через карантин і коронавірус під загрозою зникнення опинилися цілі галузі. Ми вже розбиралися, які професії переживуть коронакризу в Україні, а кому доведеться шукати нову роботу.

А про те, як українці ставляться до віддаленої роботи, дивіться в сюжеті: