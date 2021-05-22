Сфера развлечений на голодном пайке: какие "плюшки" предлагают артисты и ведущие

До локдауна рынке развлекательных услуг активно развивался, но пришлось на год затянуть пояса

Сфера развлечений сидит на голодном пайке / скриншот

Апрельский локдаун больно ударил по розничной торговле в стране. Госстат посчитал – украинцы стали покупать меньше еды, одежды, техники и больше платят за коммуналку, которая повысилась более чем на четверть за последний год. И продолжает расти. Также люди начали проедать валютные сбережения.

Реклама

Год прошел без громких гуляний и помпезных свадеб. Из-за коронавирусных ограничений украинцы существенно сократили расходы и на отдых. А это ударило по доходам артистов и ведущих праздников. Какая сегодня ситуация на рынке развлекательных услуг?

Подправить грим, зачесать волосы и за работу. Актриса Ольга Шумейко в шутку называет себя "заслуженной Мышкой Киева" и почти 10 лет превращает детские дни рождения в сказку. В пятницу, субботу и воскресенье могла проводить по три праздника, в будни – по одному. Однако за последний год коварная пандемия скорректировала планы на развлечения.

Яркий реквизит, музыка и конкурсы – то, что всегда привлекало аудиторию, теперь нужно умножить на два – чтобы пригласили именно вас, говорит руководитель агентства по организации детских праздников Артур Пайрери.

"Мы ввели очень много дополнительных "плюшек", за бесплатно. К примеру, трансфер сейчас по Киеву люди не оплачивают. Мы дополнительно ввели аквагрим, который не оплачивается, воздушные шарики, которые дополнительно не оплачиваются. И мы привозим огромную установку мыльных пузырей совершенно бесплатно, хотя это стоило 800 гривен".

Реклама

Читайте также: Профессии будущего для Украины – на кого учиться, чтобы через 5 лет была работа

Ищут варианты подешевле даже молодожены. Бюджеты для громких свадеб сократили, а застолье перевезли за город – потому что так дешевле. Ведущая свадебных церемоний Ольга Балагур рассказывает, что в 2019-м "железобетонно" проводила три свадьбы в неделю. А сейчас, если имеет две свадьбы в неделю – это очень-очень круто.

Уже год не выходила на сцену певица Аля Федорова. До пандемии ее часто приглашали на большие концерты и международные фестивали. Она 17 лет активно выступает. Теперь вынуждена искать варианты:

"Я преподаю в данный момент, я репетитор. Также пишу музыку на заказ – через сайты как-то продаются – это пока все, чем я могу себе позволить зарабатывать".

Артисты, музыканты, танцовщики балета в основном без работы. Развлечения ушли на второй план, большие площадки запрещены. Свободное время Аля посвятила написанию новых треков. Надеется, что уже в конце месяца снова выйдет к зрителям.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, сколько будет стоить выпускной-2021 в школе с рестораном, музыкой и ведущим.