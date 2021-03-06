Сезон свят: що українці шукають у Мережі і скільки витрачають

У лютому і ближче до 8 Березня українці шукали подарунки за допомогою сервісу оголошень купівлі-продажу OLX 70 тисяч раз, що на 54% більше, аніж у січні-2021.

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Як повідомляється в блозі на сайті olx.ua, цікавилися насамперед декоративними ведмежатами з троянд, а також "вічними" квітами в колбах. У 59% випадків користувачі розглядали подарунки до 300 грн.

Аналітики розповіли, що саме люди дарують рідним і близьким і скільки витрачають на презенти в сезон свят.

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Які подарунки вибирають

Найчастіше до весняних свят готувалися, переглядаючи оголошення з ведмедиками з троянд. Обійдуться такі до 200 грн. У другу чергу, цікавилися так званими вічними трояндами в колбах – близько 300 грн за штуку. Як на лютневі, так і на березневі свята користувачі приділяли час оголошенням з парними браслетами. Серед товарів, які підбирали на подарунок, також найрізноманітніші предмети, зроблені з мила ручної роботи.

Скільки українці витрачають на подарунки

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59% користувачів, які відгукувалися на оголошення, цікавилися подарунками до 300 грн. 25% розглядали варіанти від 300 до 500 грн. Дорожчі товари до святкового сезону набули значно меншої популярності. 8% людей готові були радувати своїх рідних і близьких презентами з бюджетом 500-700 грн.

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Оголошення на суму 1000-3000 грн цікавили удвічі більше покупців, аніж подарунки від 700 до 1000 грн. Хоча у відсотковому співвідношенні щодо більш економних варіантів – це 4% і 3% відповідно. 0,5% користувачів готові були витратити 3000-5000 грн.

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Статистика OLX Доставка показала, скільки користувачі дійсно витрачають на подарунки:

до 300 грн – 64% відправлень;

300-500 грн – 16%;

501-700 грн – 17%;

700-1 000 грн – 1%;

1000-3 000 грн – 2%;

3 000-5 000 грн – 0,1%.

Що ще активно купували

Якщо казати не тільки про подарунки, то минулого місяця активно купували ще й такі товари (ТОП-5 за кількістю доставок):

комплектуючі та аксесуари для комп'ютерів – 15 200;

чоловічий одяг – 13 700;

мобільні телефони / смартфони – 10 330;

чоловіче взуття – 9230;

жіночий одяг – 8160.

До речі, ще не пізно скористатися нашою рекомендацією, як вигідно купити подарунки до 8 Березня.

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