Сезон праздников: что украинцы ищут в Сети и сколько тратят

В феврале и ближе к 8 Марта украинцы искали подарки с помощью сервиса объявлений купли-продажи OLX 70 тысяч раз, что на 54% больше, чем в январе-2021.

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Как сообщается в блоге на сайте olx.ua, интересовались прежде всего декоративными медвежатами из роз, а также "вечными" цветами в колбах. В 59% случаев пользователи рассматривали подарки до 300 грн.

Аналитики рассказали, что именно люди дарят родным и близким и сколько тратят на презенты в сезон праздников.

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Какие подарки выбирают

Чаще всего к весенним праздникам готовились, просматривая объявления с мишками из роз. Обойдутся такие до 200 грн. Во вторую очередь, интересовались так называемыми вечными розами в колбах – около 300 грн за штуку. Как на февральские, так и на мартовские праздники пользователи уделяли время объявлениям с парными браслетами. Среди товаров, которые подбирали на подарок, также самые разнообразные предметы, сделанные из мыла ручной работы.

Сколько украинцы тратят на подарки

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59% пользователей, которые откликались на объявления, интересовались подарками до 300 грн. 25% рассматривали варианты от 300 до 500 грн. Более дорогие товары к праздничному сезону пользовались гораздо меньшей популярностью. 8% людей готовы были радовать своих родных и близких презентами с бюджетом 500-700 грн.

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Объявления на сумму 1 000-3 000 грн интересовали в 2 раза больше покупателей, чем подарки от 700 до 1 000 грн. Хотя в процентном соотношении относительно более экономных вариантов – это 4% и 3% соответственно. 0,5% пользователей готовы были потратить 3 000-5 000 грн.

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Статистика OLX Доставка показала, сколько пользователи действительно тратят на подарки:

до 300 грн – 64% отправок;

300-500 грн – 16%;

501-700 грн – 17%;

700-1 000 грн – 1%;

1000-3 000 грн – 2%;

3 000-5 000 грн – 0,1%.

Что еще активно покупали

Если говорить не только о подарках, то в прошлом месяце активно покупали еще и такие товары (ТОП-5 по числу доставок):

комплектующие и аксессуары для компьютеров – 15 200;

мужская одежда – 13 700;

мобильные телефоны/смартфоны – 10 330 ;

мужская обувь – 9 230;

женская одежда – 8 160.

Кстати, еще не поздно воспользоваться нашей рекомендацией, как выгодно купить подарки к 8 Марта.

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